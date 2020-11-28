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فن

فتحي عبد الوهاب غير متزن في فوبيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يبدأ الفنان فتحي عبد الوهاب خلال الأيام المقبلة تصوير مشاهد مسلسله الجديد والذي يحمل اسم "فوبيا".

ويقدم فتحي عبد الوهاب شخصية رجل يعاني من عدم الاتزان والفوبيا يعمل في منصب مرموق ويحاول استغلال نفوذه ومنصبه لتحقيق طموحاته الشخصية.

المسلسل كان مقررا أن يلعب بطولته النجم خالد الصاوي وانتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده في 2017 وتوقف بسبب خلافات مع شركة الإنتاج وتوقف العمل.

"فوبيا" من بطولة فتحى عبد الوهاب وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز وميريهان حسين، ومن تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

من ناحية أخرى يشارك الفنان فتحى عبد الوهاب في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع النجمين طارق لطفى وخالد الصاوى، للمخرج حسام على وتأليف عبد الرحيم كمال ويشارك في بطولته كل من سامح السيد وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى.

ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبدالوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوي).

ويستعد عدد من الفنانين لبدء تصوير فيلم “الكاهن”، بطولة كلا من هاني سلامة ودرة وتألفي محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، وينتمي إلى فئة أفلام الرعب الممزوجة بالأكشن.

وانضم مؤخرا عدد من الفنانين لطاقم عمل الفيلم، وهم محمود حميدة، وحسين فهمي، وجمال سليمان، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، ومن المقرر البدء في التصوير خلال الفترة القادمة، مع اتباع إجراءات فيروس كورونا المستجد.
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