ضمن مبادرة الرئيس.. فحص 206 طلاب لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

وجّه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة ونجاحها فى الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة

أشار محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ إنطلاق المبادرة في 1/11/2020 وحتى الان بلغ 206 آلاف و 146 طالبا وطالبة، حيث تم فحص 150580 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص 55584 من طلاب الحضر .

أوضح محافظ البحيرة، أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة ، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

وأكد محافظ البحيرة، أنه حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وستتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تمامًا.

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أكد أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرًا إلي أن مبادرة صندوق " تحيا مصر" تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولي بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم تسليم 16 سيارة محملة 30339 شنطة مجمدات و5100 شنطة وجبات، بالإضافة إلي 1200 كرتونة مواد غذائية، و4500 بطانية و2000 كرتونة ملابس، بالاضافة إلى تجهيز 34 عروسة من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المبادرة تحتوي على شنط لتوزيع الملابس مكونه من 6 قطع ملابس رجالي متنوع، 6 قطع ملابس حريمى وملابس بناتي، 6 قطع ملابس أولادي، بالإضافة لشنط الوجبات المخصصة لتجهيز 40800 وجبة غذائية من خلال بنك الطعام المصرى.

وأكد محافظ البحيرة، أنه تم الإتفاق مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية توزيع كافة المواد الغذائية خلال فترة لا تتخطى 7 أيام من تاريخ الاستلام مع عدم استخدام المواد الغذائية في أي دعاية سياسية أو انتخابية أو أية أهداف خاصة أخرى.

وأشاد هشام آمنة، بصندوق تحيا مصر ودوره الهام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والأرامل والأيتام والمساهمة فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بكافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة، لافتا الى تقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وكذلك تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وكان قد شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تدشين قافلة رئيس الجمهورية، المخصصة لمحافظة البحيرة والتى سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني على الأسر الأولى بالرعاية.

حضر تدشين القافلة بمحافظة البحيرة، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، و اللواء محمد بدر السكرتير المساعد، الدكتورة فايزة زيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وهدى عمار منسق صندوق تحيا مصر لمحافظتى البحيرة والاسكندرية ومسئولي الجمعيات المعنية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد شارك في فعاليات حفل الصندوق، الذي تم تنظيمه تحت عنوان "نتشارك علشان بكره"بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هنأ رئيس الوزراء صندوق تحيا مصر على نجاحه في تسجيل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم.

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