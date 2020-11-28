شاهد.. رسالة دكتوراه عن ابتكار منتج غذائي لتحقيق جودة الحياة للأطفال مرضى السكر

قالت الدكتورة ابتهاج البدرى، باحثة بجامعة عين شمس، إنها ناقشت رسالة دكتوراه عن ابتكار منتج غذائي يساعد في تحقيق جودة الحياة لأطفال مرضى السكر، كنوع من تقديم المساعدة لهم.





وأضافت أنها أثناء مشاركتها في محاضرات لتوعية وتعليم الأطفال كيفية التعامل مع المرض، لاحظت أن الأطفال بالفعل لديهم العديد من المعرفة عن مرض السكر، لكنها تفاجأت بوجود عديد من حالات الإغماء والهبوط، وحينها توجهت إلى جميع أولياء الأمور بسؤال، ألا وهو "ما سبب حالات الإغماء التى تحدث للأطفال بالرغم من معرفتهم بجميع التعليمات؟".

وأشارت الدكتورة ابتهاج البدرى، خلال حوارها فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، إلى أنها فوجئت برد من إحدى الأمهات" بأن الإغماء يحدث نتيجة وجود نقص فى الطعام، لأن الطفل لا يأكل عناصر غذائية كافية لتحقيق التوازن بين الطعام والأنسولين، وبالتالي يحدث له الإغماء.





وأوضحت "البدرى" أنها منذ هذه اللحظة فكرت فى كيفية مساعدة أطفال مرضى السكر فى توفير طعام بتكلفة قليلة جدا، بشرط أن تكون تغذية صحية سليمة، حتى يتمكن الطفل مريض السكر غير القادر من الحفاظ على مستوى نسبة السكر فى الدم، لافتة إلى أنها بالفعل نجحت في وضع 31 برنامجا صحيا جدا، حسب توصيات جميع المنظمات العالمية، مع مراعاة موازنة الكربوهيدرات مع الأنسولين.

من جانبه، أوضح الدكتور على عبد العزيز، نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر، والمشرف على الرسالة، أن الباحثة ابتهاج حاصلة على بكالوريوس تجارة، ولكن طبيعة ممارستها للعمل الاجتماعي كانت الداعم لها فى تحقيق إنجاز فكرة ابتكار منتج غذائى لتحقيق جودة الحياة لأطفال مرضى السكر، قائلا إنها لجأت له بسبب طبيعة عمله فى الدراسات العليا بجامعة عين شمس، وتم إجراء دراسات عن تكلفة الوجبة، حتى تم إنجاز هذه الفكرة بالفعل.





من جانبه، لفت الدكتور محمد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن هذا البحث الذي يعد تماشيا مع التقنيات الحديثة، وتدعمه الدولة المصرية والقيادة السياسية تحت رعاية الرئيس السيسى، ومواكبة للأحداث، يعتبر إضافة علمية جديدة، مهنئا الدكتورة ابتهاج البدرى، متمنيا أن يحقق هذا البحث هدفه من الفائدة للأطفال والبشرية.