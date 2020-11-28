فيديو جراف.. حكاية بائع الليمون الصغير وقصتة المؤلمة

انتشر عبر الإنترنت فيديو "طفل الليمون" الذي يعول أسرته بعد وفاة والديه في حادث، ويأبى المساعدات المادية، متحدثًا عن قصته المؤلمة.
لم يتجاوز الطفل "أحمد" المعروف بـ "طفل الليمون" الـ12 عاما من عمره وهو نموذج مصري يجسد المعنى الحقيقي للكرامة والشرف والرجولة.
طفل "الليمون" الذي اشتهر يتيم الأب والأم و ينفق على أخ وأخت أصغر منه، رفض هذا الطفل اليتيم أخذ النقود بدون مقابل رغم احتياجه للمال.
وقال إنه لا يتسول ولكنه يبيع الليمون، ولمزيد من التفاصيل حول حكاية بائع الليمون الصغير وقصتة المؤلمة، شاهد الفيديو جراف التالى.