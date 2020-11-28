برلماني: التقارير الإيجابية من البنك الدولى تؤكد نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى

أكد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب أن التقارير الإيجابية من البنك الدولى عن مصر تؤكد النجاحات الكبيرة التى حققتها مسيرة الإصلاح الاقتصادى الذى كانت له اثاره الكبيرة فى قدرة مصر على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى.





ووجه " الكورانى " فى بيان له اصدره اليوم التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب قرار الاصلاح الاقتصادى المصرى، مشيدا باستجابة الشعب المصرى لقرارات الإصلاح الاقتصادى رغم اثارها السلبية على المصريين الذين تقبلوا هذه الإصلاحات ثقة وحبا وتقديرا للرئيس السيسى خاصة ان هذه الإصلاحات كان يجب ان تأخذها الأنظمة والحكومات السابقة.





كان البنك الدولي نشر خلال الساعات الماضية تقريرا عن الاقتصاد المصري في منتصف نوفمبر 2020 ،تحت عنوان من الأزمة إلى التحول الاقتصادي إطلاق العنان لها مكانة مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل وسلط الضوء على أهم التدابير الأساسية المتخذة من قبل الحكومة المصرية من أجل تخفيف حدة الوباء على النشاط الاقتصادي مع تقديم عدة توصيات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.





‏وأشار البنك الدولي إلى عدة مؤشرات قبل كورونا على الاقتصاد المصري حيث كان أداء النمو في مصر قويا خلال السنة المالية 2018 و2019 وفي النصف الأول من السنة المالية 2019 و 2020





وكان النمو مدفوعا بتحسن وضع الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات في حين ظل للاستهلاك الخاص ضعيفا حتى قبل ظهور جائحة كورونا. وأكد تقرير البنك الدولى ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر ارتفع إلى 5.6 % خلال خلال السنة المالية 2018 -2019 ،مقارنة بين متوسط يبلغ 4.6% خلال السنوات الثلاث السابقة، وقد استمر الأداء القوي للنمو خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 و2020 بدعم من زيادة ملحوظة في الاستثمارات.



