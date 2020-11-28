خلال 4 أشهور.. تحرير 18 ألف مخالفة متنوعة بخط سير بني سويف - العلالمة

أعلنت محافظة بنى سويف، اليوم، السبت، أن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف كلف العميد محمد أبو السعد مدير عام الإدارة العامة لمرور بني سويف ببحث شكوى بعض المواطنين بشأن عدم وجود رقابة على سائقى خط العلالمة.





وتبين أن خط سير العلالمة يبدأ من موقف محيى الدين بمدينة بني سويف حتى قرية العلالمة دائرة مركز بني سويف وإجمالى السيارات التى تعمل خط سير بني سويف / العلالمة 50 سيارة وأن تعريفة الأجور الخاص بها 2.75 قرش ويقع على ذات خط السير عدة مناطق صناعية يتراوح عددها لأكثر من 300 مصنع تقريبا ويتردد على ذلك الخط العديد من العمال والمواطنين العاملين بتلك المصانع.



