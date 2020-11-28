نائب: حضور نبيلة مكرم لخطبة الجمعة مع وزير الأوقاف صفعة على وجه الإخوان

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة منال عوض محافظ دمياط في الزيارة التي تقيمها وزارة الأوقاف في إطار المعسكر التثقيفي للأئمة بدمياط أمس واليوم والتي تتناول فعالياتها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومشاركتهما لوزير الأوقاف في افتتاح ثلاثة مساجد بدمياط وتوجيه السفيرة نبيلة مكرم الشكر لزميلها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على تخصيصه موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" وتأكيدها أن تكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة يضمن الحفاظ على حياة شبابنا بمثابة نجاح كبير للتنسيق والتعاون والعمل المشترك بين وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





وقال " زين الدين " فى بيان أصدره اليوم: إن هذا التنسيق والعمل المشترك بين الوزراء لخدمة القضايا الوطنية والجماهيرية كانت تفتقده جميع الحكومات السابقة على مدى الأربعين عاما الماضية ولم يتحقق ذلك الأمر المهم إلا في عهد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نجح في أن يجعل هناك عملا جماعيا رفيع المستوى يتم بين جميع القيادات والمسئولين بالدولة المصرية وهو ماكان له آثاره الإيجابية في قدرة الدولة المصرية على تحقيق النجاح في إفشال وإفساد جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.





كما اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة منال عوض محافظ دمياط لخطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في مسجد الرحمة بالسوق الكبير بمحافظة دمياط بمثابة صفعة قوية على وجه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، موجهًا تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة على جميع القضايا المهمة التي تناولها اليوم في خطبة الجمعة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية



