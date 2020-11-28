لجنة لائحة الشيوخ تناقش ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل الجلسة العامة

تناقش لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة في شأن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، فضلا عن المقترحات المقدمة من بعض الاعضاء.





واكدت مصادر مطلعه، أن قسم التشريع بمجلس الدوله أبدي 6 ملاحظات من المقرر استعرضها خلال إجتماع اللجنة اليوم لحسمها قبل مناقشة مشروع اللائحة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المرتقبة غدا الأحد 29 نوفمبر.





كانت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من المسودة النهائية لتأتي في نحو 300 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس و عضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس و تمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.





وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ، إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس سيتم عرضها علي الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 29 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا.





وحول تشكيل الائتلافات داخل المجلس، علق "عثمان" قائلا: "الائتلافات هي كيان عرفي وليس له تنظيم داخل اللائحة، مشيرًا إلي أنه علي كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية و نائبه . ونوه عتمان الى انه تم تغيير اسم لجنة الخطة و الموازنة بمشروع اللائحة الداخلية الى اللجنة المالية و الاقتصادية و الاستثمار.





ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، في تصريحاته، إلي أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة و تشكيل اللجان.



