شاهد.. فيراري تطرح سيارة السباقات الجديدة 488 جي تي موديفيكيتا من فيراري

أعلنت شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة عن طرح سيارتها الجديدة المخصصة لحلبات السباق وهى 488 جي تي موديفيكيتا ، وهى محدودة الإصدار .





وأوضحت فيراري ان السيارة سيارة 488 جي تي موديفيكيتا الجديدة ، مدعمة بتقنيات مطورة لسيارتي 488 جي تي3 و488 جي تي إي، ما يمنحها القدرة على بلوغ أقصى إمكانياتها وتخطي حدود اللوائح الفنية والرياضية في القطاع.





وتم تزويد فيراري بتقنيات حديثة لنظام نقل الحركة الذي أُزيلت عنه القيود التي فرضتها معايير مقياس الأداء للاتحاد الدولي للسيارات ، والتركيز على تطوير محرك السيارة الأسطوري ثماني الأسطوانات (V8)، المزود بتقنية الشحن التوربين المزدوج .





وتم رفع الطاقة القصوى للمحرك إلى نحو 700 حصان، بعد دمج حلول مبتكرة وضمان مستويات أكبر من الكفاءة والأداء الاستثنائي، دون التأثير على موثوقية فيراري التي كانت دومًا محط إشادة الجميع.





وقام مهندسي فيراري باختيار نظام التعليق المُستخدم في نسخة 488 جي تي إي وتطويره ، بالإضافة الى تطوير نظام الكبح بالتعاون مع شركة بريمبو، بأقراص مصممة لعزم الدوران المنخفض والتي يتم تركيبها عادةً في السيارات المخصصة للبطولات العالمية، إضافة إلى نظام منع انغلاق المكابح المستخدم سابقًا في سيارة 488 جي تي3 إيفو (نسخة 2020) وفق إعدادات محددة.





وتشتمل السيارة فيراري 488 جي تي موديفيكيتا الجديدة ، معدات قياسية شاملة ، مثل نظام تسجيل البيانات الاحترافي V-Box، الذي يعمل بالتوافق مع نظام جمع بيانات القياس عن بعد من علامة بوش.





ويسمح النظام القابل للتطوير بتنزيل البيانات مباشرة على محرك أقراص USB. كما تشمل المعدات كاميرا فيديو خلفية عالية الدقة، ومقعدًا ثانيًا، إضافة إلى نظام TPMS لقياس درجة حرارة ومستوى ضغط الإطارات.





وأوضحت فيراري ان السيارة 488 جي تي موديفيكيتا الجديدة سيتم بيعها للسائقين الذين شاركوا خلال السنوات الأخيرة في سباقات كومبيتيسيوني جي بالشراكة مع فيراري أو سباقات كلوب كومبيتيسيوني جي تي.





وسيتسمح هذه السيارة لسائقها بالمشاركة فى سباق كلوب كومبيتيسيوني جي تي الذي يستقطب اهتمامًا متزايدًا في محفظة سباقات فيراري. ويهدف إلى تسليط الضوء على أهم وأنجح سيارات فيراري المخصصة لمسارات السباقات المغلقة، بدءًا بسيارة إف 40 كومبيتيسيوني وصولًا إلى الطرازين الأحدث 488 جي تي3 و488 جي تي إي.



