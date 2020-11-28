فتاوى شغلت الأذهان.. من أراد أن تستجاب دعوته فعليه بهذا العمل.. هل يقع طلاق مريض السكر عند الغضب الشديد؟ داوم على هذا الذكر يجعل لك كنزا في الجنة.. حكم ضرب الأطفال لحثهم على الصلاة

فتاوى شغلت الأذهان

هل يقع طلاق مريض السكر عند الغضب الشديد؟

هل يجوز ترديد الأذكار أثناء الحيض والجنابة؟

حكم ضرب الأطفال لحثهم على الصلاة

هل يجوز قطع قراءة القرآن لرد السلام؟

داوم على هذا الذكر.. يجعل لك كنزا في الجنة

البحوث الإسلامية: من أراد أن تستجاب دعوته فعليه بهذا العمل







تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.





فى البداية، " زوجي مريض سكر وأحيانًا يغضب وطلقني 3 مرات أثناء غضبه فهل يقع الطلاق ؟"، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









وأجابت دار الإفتاء: "إذا طلق الرجل زوجته، وهو فى حالة مرضيةٍ تمنعُه من التحكمِ في نفسهِ والسيطرةِ عليها عند الانفعالِ؛ فلا يقعٌ طلاقه".





واشارت الى أنه إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال من أنَّ السائلَ قال لِزوجتِهِ في ثلاثِ مرات: أنتِ طالقٌ، فإنَّه يكونُ في حالةِ عدمِ الإملاكِ عند التلفُّظِ بالطَّلاق.









فيما قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان الجنُب أو المرأة الحائض أن يرددا جميع الأذكار، ما عدا قراءة القرآن الكريم، الذي هو من أنواع الذكر.



واستشهدت الإفتاء، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا • وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41 - 42]، وقال تعالى: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ • الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (آل عمران: 190 - 191).









واستدلت أيضًا بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ". أَخرجه مسلم في "صحيحه".





وأكدت أن العلماء أجمعوا على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحدث والجُنب والحائض والنفساء، وقال الإمام النووي في كتابه "الأذكار" (ص11، ط. دار الفكر): «أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك».









ثم ورد سؤال آخر مضمونه: " ماذا أفعل لابنتي لتكون مداومة على الصلاة ؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر قناة دار الإفتاء على "يوتيوب".











وأجاب وسام، قائلًا: " عليكِ أن تتابعيها وتكونى قدوة حسنة لها، فلا تأمريها عليكِ أن تتابعيها وتكونى قدوة حسنة لها، فلا تأمريها بالصلاة وأنتِ لا تصلي، بل عليكِ عند وقت كل صلاة أن تتوضئوا وتصلوا سويًا وتأمريها بالصلاة مرة بالترهيب ومرة بالترغيب، مرة تعطي لها مكافأة ومرة أخرى تعاقبيها عقاب بسيط على تركها للصلاة، فعليكي أن تنوعى فى أمرها للصلاة حتى تستجيب لكِ".





وأضاف: "يجب على الآباء أن لا يملوا سريعًا من تربية أبنائهم وأن يدعو لأبنائهم بالهداية كثيرًا و لا يدعو عليهم، فإن الهداية بيد الله تعالى، والله قادر على هدايتها، فعليكِ أن تداومى على تربيتها وتعوديها على الصلاة لقوله تعالى { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}".









وأما عن "ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن ؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، خلال فيديو مسجل له عبر يوتيوب.





وأجاب عاشور قائلًا إن إلقاء السلام سنة عند جمهور العلماء، وهو سنة عين على المنفرد، وسنة كفاية على الجماعة، والأفضل السلام من جميعهم لتحصيل الأجر، وأما رد السلام ففرض بالإجماع.











وأضاف أن من دخل على أناس يصلون أو يقرأون القرآن، فالمشروع هو أن المصلي يرد بالإشارة والقراء يردون بالكلام، وقد كان النبي ﷺ جالسًا في أصحابه فرأى رجلًا قد أساء صلاته فلما سلم جاء الرجل وسلم عليهم ورد عليه النبي ﷺ السلام وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، وكانوا يسلمون على النبي ﷺ وهو في الصلاة فيرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام.









وبيًن أن قراءة القرآن ليست فريضة ولكنها سُنة فإلقاء السلام على من يقرأ القرآن ورد السلام لا شئ فيه، فينهى الآية التى يقرأها ويصدق ثم يرد السلام.









كما أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن "النبي صلى الله عليه وسلم قال إن "لا حول ولا قوة إلا بالله" كنز من كنوز العرش وهي تعني أنه لا يكون في كونه إلا ما أراد ولا يكون في هذا الكون شيء إلا ويعلمه".









وأضاف "جمعة"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قال وما هو ؟ قال « لا حول ولا قوة إلا بالله ».









وأشار إلى أن هذه المقولة هي الحقيقة نفسها وتيقنها جيدا يؤدي إلى حسن التوكل على الله وحسن الاستعانة بالله وفضل سؤال الله كما تؤدي إلى تخلية القلب من القبيح والتحلي والتجلي كما ستؤدي إلى التسليم والرضا".









وأوضح أن ذكر «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» هي باب عظيم من أبواب الجنة ومن المفترض ألا نفوت ذلك الذكر ونداوم عليه ويكون لنا وردا دائما في حياتنا اليومية في جميع الظروف والحالات والمداومة على الاستغفار لأن له ثمرات عظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب»، لأن الذنب يحدث كرب في نفس الإنسان ويظلمها فلا بد أن ينشرح صدره بالاستغفار والذكر.









وقال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا وأرشدنا إلى كل ما فيه الخير والفلاح في الدنيا، وكل ما يبلغنا الجنة في الآخرة.