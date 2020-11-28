أخبار التكنولوجيا.. أفضل 4 هواتف ذكية بسعر 2500 جنيه.. ونصائح لتسريع تطبيق واتساب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو التالي:
واتساب WhatsApp، هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية، لدى أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منهم أكثر 200 مليون مستخدم في الهند فقط، ولكن عدد مستخدميه لا يجعله خاليا من المشكلات التي يواجهونها من وقت لآخر.
يمتلك العديد من مستخدمي هواتف أندرويد العشرات من التطبيقات المثبتة على أجهزتهم، لذلك لن يكون أمرا سهلا على مالكو تلك الأجهزة تفقد الأذونات التي يمكن لكل تطبيق الوصول إليها، لذا من من الأفضل التأكد من أن التطبيقات التي تثق بها فقط يمكنها الوصول إلى البيانات الحساسة مثل الميكروفون.
تتعدد الطرق التي تمكنك من ربح المال من الإنترنت في 2020، وتحقيق أقصى عائد مادي من خلال الشبكة العنكبوتية، وهي إحدى الطرق الفعالة لربح مبالغ كثيرة بطريقة سهلة وسريعة.
تنافس الشركات الكبري لطرح هواتفها الذكية إلى الأسواق حيث تتنوع الفئات تلك الأجهزة ما بين فئة الفلاجشيب والمتوسطة، ولكن يبحث الكثيرون عن هواتف اقتصادية بسعر معقول مقابل مواصفات رائدة، وبالفعل تنجح تلك الشركات في إطلاق هواتف تحت الفئة الاقتصادية تلبية لرغبات شريحة كبيرة من المستخدمين.
تعد خدمة التراسل الفوري واتساب WhatsApp، إحدى الطرق الرئيسية للتواصل مع الأصدقاء أو حتى زملاء العمل من خلال الحفاظ على اتصال دائم مع شخص ما على الهاتف الذكي، ولكن هل تعلم أنه يمكنك ضبط محادثاتك بحيث تظل دائمًا في مكان يسهل الوصول إليه.