ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل 4 هواتف ذكية بسعر 2500 جنيه.. ونصائح لتسريع تطبيق واتساب

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:01 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو التالي:


واتساب WhatsApp، هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية، لدى أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منهم أكثر 200 مليون مستخدم في الهند فقط، ولكن عدد مستخدميه لا يجعله خاليا من المشكلات التي يواجهونها من وقت لآخر.


يمتلك العديد من مستخدمي هواتف أندرويد العشرات من التطبيقات المثبتة على أجهزتهم، لذلك لن يكون أمرا سهلا على مالكو تلك الأجهزة تفقد الأذونات التي يمكن لكل تطبيق الوصول إليها، لذا من من الأفضل التأكد من أن التطبيقات التي تثق بها فقط يمكنها الوصول إلى البيانات الحساسة مثل الميكروفون.


تتعدد الطرق التي تمكنك من ربح المال من الإنترنت في 2020، وتحقيق أقصى عائد مادي من خلال الشبكة العنكبوتية، وهي إحدى الطرق الفعالة لربح مبالغ كثيرة بطريقة سهلة وسريعة.


تنافس الشركات الكبري لطرح هواتفها الذكية إلى الأسواق حيث تتنوع الفئات تلك الأجهزة ما بين فئة الفلاجشيب والمتوسطة، ولكن يبحث الكثيرون عن هواتف اقتصادية بسعر معقول مقابل مواصفات رائدة، وبالفعل تنجح تلك الشركات في إطلاق هواتف تحت الفئة الاقتصادية تلبية لرغبات شريحة كبيرة من المستخدمين.


تعد خدمة التراسل الفوري واتساب WhatsApp، إحدى الطرق الرئيسية للتواصل مع الأصدقاء أو حتى زملاء العمل من خلال الحفاظ على اتصال دائم مع شخص ما على الهاتف الذكي، ولكن هل تعلم أنه يمكنك ضبط محادثاتك بحيث تظل دائمًا في مكان يسهل الوصول إليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لحماية رسائلك وصورك.. أفضل طرق لتشفير واتسآب

تحتاج لحذفها الآن .. 5 تطبيقات ينصحك خبراء الأمن بعدم استخدامها

واتساب ويب: يجلب ميزة جديدة لإصدار سطح المكتب

ميزة مبهرة يجلبها تطبيق واتساب الذهبي Whatsapp Gold.. اعرفها

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مشكلة كبرى بـ ساعة أبل الذكية حرقت يد مرتديها.. ميزة مهمة من Whatsapp Gold تمكنك من وضع كلمة سرية لكل دردشة

واتساب يطرح قريبا ميزة حماية قوية لـ أندرويد.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

رد وزير الشباب على تجاهل قناة بي إن سبورتس إذاعة السلام الوطني خلال نهائي القرن

توتر العلاقة بين صلاح وكلوب.. الفرعون يغادر الملعب غاضبا ويرفض مصافحة الألماني.. فيديو

الزمالك يستدعي أسامة فيصل وحسام أشرف من منتخب الشباب .. اعرف السبب

أخبار الرياضة.. رد فعل عائلة مرتضى منصور على خسارة الزمالك.. حقيقة تزوير مسحة رضوان جيد

كهربا يكشف سبب تحيته الغريبة لمحمود الخطيب لحظة التتويج ببطولة إفريقيا

غيرة دينا الشربيني.. مصدر مقرب من عمرو دياب يحسم جدل علاقته بـ إيمي سالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

للحماية من كورونا .. الأقنعة القماشية تقلل الإصابة بالفيروس بـ نسبة 70%

دراسة : نوع من المكسرات يساعد في نسف الدهون