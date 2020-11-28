سيوة تبحث أفضل طرق الزراعة الحديثة

التقى العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة و سعيد حماد، رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذى لتحسين الاراضي والدكتور حسن شمس رئيس الرى الحقلى وترشيد المياه بوزارة الزراعه تبحث افضل طرق الزراعة الحديثة بحضور عدد من أهالى واحة سيوة.





كما تم بحث تطلعات ابناء واحة سيوة من الجهاز والتى استعرضها الشيخ عمر راجح ممثلا عن اهالى سيوة منها ادخال نظام الرى المطور والحديث لترشيد استهلاك المياه بما يتناسب وطبيعة الارض ، حيث افاد رئيس الجهاز ان هذا الملف سيتم التنسيق بشأنه مع وزارة الرى لانه يدخل ضمن اختصاصاتها.





وحول توفير الجبس الزرعي تم التصديق لتوفير (٥٠٠) طن كمرحله اولى لواحة سيوة ، وتزويد واحة سيوة بعدد ٢" حفار من الحجم الصغير لتطهير المصارف الفرعيه ، كما تم تفقد منطقة ارض القبائل بعين ز هرة بقرية ابوشروف لبحث سبل تعظيم الاستفاده من المشروع حيث يستفيدمن المشروع ٣٠ شاب ومن المستهدف استصلاح ٧٠فدان في المرحلة المقبله ، فيما تم تفقد ارض منطقة ام هويميل بطريق الجاره كاحد المشروعات التى سيتم تاهيلها لتوزع على شباب الواحة.





وأكد سعيد حماد، أنه سيتم تلبية مطالب اهالى سيوة وفقا لتوجيهات معالى وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بالعمل على توفير الميكنه الزراعية بسيوة وتطوير منظومة الرى بها.





حضر اللقاء الشيخ فتحى الكيلانى والمهندس احمد خليل مدير الادارة الزراعية والدكتور عاطف عبدالراضي رئيس محطة بحوث سيوة ، والمهندس يوسف مسلم مدير وحدة تحسين الاراضي بمطروح ، حمزة منصور مقرر اللجنةالدائمة لادارة مياه الرى، وبلال جبريل عضواللجنه.





من ناحية اخرى تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في أعمال النظافة ورفع القمامة، وكذا الرش والتطهير للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)





اكد رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم بأنه تمت أعمال النظافة و رفع القمامة بمناطق: السوق، مجلس المدينة، ابوصحرا، الجامع الكبير كما واصلت أعمال الرش والتطهير بشوارع: السبوخة، تورار، الظافرية، سيدي عبدالسلام.





فيما كثفت إدارة الإنارة العامة بمجلس المدينة أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة والكشافات بمناطق: رمل الحدادين، الرمل، الدكرور.







