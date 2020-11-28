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اقتصاد

اقتصاد الرياضة.. خبير يكشف عن مكاسب بالجملة وراء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قال محمد محمود عبد الرحيم باحث اقتصادي، إن الأحداث الرياضية الكبري في العالم أصبحت هدفًا اقتصاديًا بالمقام الأول، مشيرا إلى إن هناك عوائد اقتصادية كبيرة وراء البطولات الرياضية ، متابعا: كرة القدم هي امتداد للقوة الناعمة وتفتح الابواب امام التسويق السياحي فيستطيع اي شخص خارج مصر ومتابع للمباراة البحث من خلال محركات البحث عن مدينة القاهرة والسياحة بها ، كما أن وصول الاهلي والزمالك لنهائي البطولة الأفريقية للأندية وتأهل الاهلي لكأس العالم للأندية يرفع من القيمة التسويقية للدوري المصري ويؤثر ذلك بشكل عام من حيث  العوائد للأندية في الدوري المحلي.

وأضاف: بالفعل عقد رعاية للاتحاد المصري لكرة القدم  من عام 2017 و ينتهي بعد نهاية كأس العالم القادم في عام 2022 الي أكثر من 405 ملايين جنيه تقريبا ، فيما حقق الأهلي رقما مميز للغاية بتعاقده مع شركة “بريزينتيشن سبورت” مقابل 400 مليون جنيه للبث الفضائي، و520 مليون جنيه للحقوق التجارية.

وأشار الي إعداد كوادر بشرية مدربة لديها خبرات في كافة الانحاء في القارة ، عائد التذاكر المبيعة من الاستاد هذا بالإضافة الي قيم الرعاية سواء في الاستاد او في القنوات الفضائية او حتي القناة الارضية المسئولة عن البث الارضي.

وتابع أن النهائي في اي بطولة دائمًا ما يكون هدفًا للرعاة والشركات الكبري متعددة الجنسيات ، الا أن فيروس كورونا عطل بعض العوائد نتيجة عدم الحضور الجماهيري، الا أن ذلك لم ينتقص من قدر المباراة المصنفة رياضيًا انها من أقوي 10دربيات في العالم وتابعه مئات الملايين  ليس فقط في القارة الأفريقية والتي يصل تعدها  الي اكثر من مليار نسمة بل وامتد الاهتمام الي بعض المناطق المهتمة في الدول العربية الآسيوية وبعض الدول الأوروبية.

وفي نفس الوقت فإن مصر تعد من اكبر 15بلداً علي مستوي العالم من حيث التعداد السكاني وهو ما يساهم في تسويق الحدث وجني أكبر المكاسب الاقتصادية بشكل كبير .

هذا بالإضافة الي تدفق النقد الأجنبي المباشر من حيث الحصول علي قيمة الجوائز المالية بالدولار حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2.5 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 1.25 مليون دولار وبالطبع سيتم التعامل مع هذه المبالغ في البنوك المصرية والتي تساهم بشكل او باخر في عمل مشروعات تنموية للنادي الاهلي والزمالك، وبالتالي من الممكن ان تعاد تدفق هذه الاموال في السوق المصري او حتي شراء خدمات لاعبيه مجددا.

وقد فرضت الدولة ضرائب ورسوم اضافية عن قيمة الصفقات لشراء خدمات اللعيبة الرياضية تصل الي 7.5% على العقود السنوية الاكبر من 5 ملايين جنية مما بساهم في زيادة الموازنة العامة للدولة .

كما أن المباراة تعزز من حركة غير اعتيادية في بعض القطاعات مثل المياه الغازية والعصائر والشاي والقهوة والمياه المعدنية وغير ذلك من منتجات تستهلك سواء للتجمعات العائلية المنزلية او حتي المقاهي و المطاعم التي تذيع المباراة.
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