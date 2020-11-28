بقيمة 470 مليون جنيه.. كفر الشيخ تتلقى 101 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن مد فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيها ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.





وأضاف، محافظ كفر الشيخ ، أن هناك إقبالًا على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية " محليات" ، واستقبال المواطنين في 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحفاظًا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة بلغ 101 ألف و215 طلب تصالح، بقيمة 470 مليونًا و306 آلاف جنيه ، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.





وأشاد محافظ كفر الشيخ، بوعي أهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح ، وذلك نظرًا لوعيهم ودرايتهم الكاملة بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.





وفي سياق متصل، تتواصل جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، منذ الصباح وعلى مدار الساعة في سحب مياه الأمطار وكسحها من شوارع المدن والقرى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ.





يأتي ذلك في إطار مواجهة آثار سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها محافظة كفر الشيخ، وخاصة المدن والقرى المطلة على ساحل البحر المتوسط بمدن ومراكز مصيف بلطيم وبرج البرلس وبلطيم ومطوبس.





وتتابع غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، على مدار الساعة حالة الطقس من خلال المتابعة اللاسكية مع رؤساء المراكز والمدن والإبلاغ الفوري عن حدوث أي أعطال بسبب سوء الأحوال الجوية للعمل على حلها فورًا والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لرفع مياه الأمطار من الشوارع ومنع تراكمها خاصة أمام المصالح الحكومية.





كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة التقلبات الجوية المحتملة على مدار الساعة والتواجد في الشارع لرفع مياه الأمطار ورفع الآثار الناجمة عن سوء حالة الطقس، موجهًا بالدفع بفرق التدخل السريع في الأماكن الأكثر تضررًا من مياه الأمطار، والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة المعنية بذلك.