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رياضة

الاتحاد السكندرى يتعاقد مع داميون لوي كابتن منتخب جاميكا موسمين

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:44 م
شعار الاتحاد السكندري
شعار الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى إتمام التعاقد مع المدافع الدولي داميون لوي كابتن منتخب جامايكا مواليد 1993 " 27 عاما"  وطوله 1.91م ، وسبق له تمثيل أندية  فينيكس رايزينج الأمريكي و نادى  ستارت النرويجى.

جاء ذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه و خاصة فى مركز قلب الدفاع

وشارك " لوي "  في أخر تجمع لمنتخب بلاده و خاض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى  و أقيمت المبارتين بإستاد الأمير فيصل بن فهد

ووقع اللاعب على عقد أنضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لموسمين بحضور  محمد مصيلحى رئيس النادى ، وأتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين

وأشاد حسام حسن المدير الفني للفريق والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بقدرات  المدافع " لوي " الفنية و البدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز، وامتلاكه مقومات بدنية كبيرة وتميزه فى ألعاب الهواء و التعاقد معه إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.

وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادى.

كان حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أعلن قائمته لمواجهة الاهلي في نصف نهائي بطولة كأس مصر . 

ويواجه الاتحاد منافسه الاهلي يوم الثلاثاء المقبل كما يلعب الزمالك امام طلائع الجيش في نفس اليوم . 

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد، عمرو خليل، صبحي سليمان.

الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، مروان النجار، كريم يحيى، مصطفى إبراهيم، هشام صالح.

الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد عبدالغني، مروان عطية، كريم الديب، رزاق سيسيه، عبدالسميع سيمو، عمار حمدي، كريم ممدوح.

الهجوم: محمد الصباحي، خالد قمر، أحمد راشد.
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