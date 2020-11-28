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بين الناس

طفل يستغيث بمجلس الوزراء قبل فقد بصره بسبب السرطان

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
طفل  يدعى اسلام عماد يبلغ من العمر 8 سنوات مصاب بسرطان في العينين وتم استئصال العين اليسري ووضع فص مكانها وعينه اليمنى مصابة بالسرطان ويتم علاجها منذ ولادته بحقن كيماوي في العين لكي يظل السرطان في العين فقط ولا ينتشر الي باقي الجسد .

معاناة لا يستطيع تحملها شخص بالغ يعيشها طفل فى الثامنة بالإضافة الى ان الحاله الماديه لعائلتة ضعيفة و لا تقوى على علاجه .

 طالب والده وزارة الصحة ومجلس الوزراء بالتكفل بعلاج إبنه حتى لا يفقد بصره تماما .

للتواصل مع والد الطفل :01068500348 
 أو 01050477688 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.


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