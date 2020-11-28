طفل يستغيث بمجلس الوزراء قبل فقد بصره بسبب السرطان

طفل يدعى اسلام عماد يبلغ من العمر 8 سنوات مصاب بسرطان في العينين وتم استئصال العين اليسري ووضع فص مكانها وعينه اليمنى مصابة بالسرطان ويتم علاجها منذ ولادته بحقن كيماوي في العين لكي يظل السرطان في العين فقط ولا ينتشر الي باقي الجسد .





معاناة لا يستطيع تحملها شخص بالغ يعيشها طفل فى الثامنة بالإضافة الى ان الحاله الماديه لعائلتة ضعيفة و لا تقوى على علاجه .





طالب والده وزارة الصحة ومجلس الوزراء بالتكفل بعلاج إبنه حتى لا يفقد بصره تماما .





للتواصل مع والد الطفل :01068500348

أو 01050477688





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