بعد توقيع برتوكول بين وزارتي الهجرة والأوقاف بشأن مبادرة مراكب النجاة.. نواب يضعون مقترحات للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.. ويؤكدون: مصر تشهد نقلة عمرانية وفرص العمل عديدة

غادة عجمي تقترح تدريب الشباب على المهن الحرفية للحد من الهجرة غير الشرعية

خالد الهلالي يطالب بضرورة إقامة حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

فايز أبو خضرة : مصر تشهد حركة عمرانية متطورة وعلى الشباب استغلال الفرصة





بعد أن أشادت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، بأهمية خطبة الجمعة أمس التى جرى موضوعها حول الهجرة غير الشرعية، وأدت إلي توقيع برتوكول بين وزارة الهجرة والأوقاف فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية مراكب النجاة التى أطلقها الرئيس السيسي بالعام الماضي بمؤتمر شباب العالم، والتى تهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بهذه الخطوة المهمة ، مشيرين إلى أهميتها فى حل هذه الظاهرة والتوعية بمخاطرها ، إضافة إلى التحذير من عواقبها الوخيمة بفقدان الهوية والإنتماء إلى الوطن الأم.





فى البداية قالت النائبة، غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الهجرة غير الشرعية شيء مدمر لشبابنا، وتوقيع برتوكول بين وزارتي الهجرة والأوقاف بشأن ما يتعلق بمبادرة مراكب النجاة وغيرها الكثير من المبادرات، تعد مبادرات إيجابية.





وأضافت أن أي برتوكول تعاون نستطيع أن نقوم به فى مساعدة الشباب فى التدريب الجيد ومساعدتهم في الهجرة الشرعية سيكون له الأثر الإيجابي علي شبابنا خصوصا فى ظل هذه المرحلة ، والذي بدوره سيصب فى مصلحة الحد أو إلغاء الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من سلبيات سواء على شبابنا بشكل خاص أو مجتمعنا المصري بشكل عام .





وأشارت " عجمي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك العديد من المقترحات التى يجب أخذها فى عين الإعتبار للحد من هذه الظاهرة أهمها: تدريب الشباب تدريبًا عاليًا علي المهن الحرفية والمهن الأخرى، إضافة إلى دراسة اللغات ، بحيث نصدر شبابنا وبعقود موثقة مقننة بين وزارة القوى العاملة والسفارات بطريقة تضمن لهم الحماية والاستقرار.





وتابعت حديثها قائلة:"إن هناك مشاكل كبيرة خلال السنوات الماضية و التى تقع على عاتق الشباب نتيجة الهجرة الغير شرعية، منها: السجن ، التشرد، و الوفاة وغيرها الكثير من المشاكل ، مؤكدة على أنه من باب أولى بذل الكثير والكثير من الجهود و ضرورة المضي قدمًا إلى الأمام لنتخطي حدود البروتوكولات فى نتائج وأفعال جيدة بنتائج موثقة.





من جانبه، قال النائب، خالد الهلالي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الهجرة الغير شرعية أمر مرفوض تمامًا من الناحية الدينية والإجتماعية والأمنية، مشيرًا إلى كونها أمر خارج عن إطار الشرع وإطار العمل القانوني للدولة.





وأشار " الهلالي" فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إلى أنه من الضرورى إقامة حملات للتوعية بمخاطر الهجرة الغير الشرعية بجانب كونها خارجة عن إطار الشرع والدين وإطار العمل القانوني للدولة، وهذا بحد ذاته يمثل العديد من المخاطر علي الشاب الذي يقدم علي هذه الخطوة، محذرًا من عواقبها الوخيمة بفقدان الهوية والانتماء إلى الوطن الأم.





وتابع حديثه قائلًا:" إن الدولة بها العديد من فرص العمل والإستثمار في مصر أولى من الإستثمار فى الخارج، مؤكدًا على أنه من الضروري إلقاء نظرة علي المدن الجديدة فى مجالات ومشاريع متناهية الصغر وهناك الكثير من الأبواب والتي يتيحها القطاع العام والخاص على حد السواء ومن باب أولى العمل على استغلالها الاستغلال الأمثل.





وأعرب عن تمنياته بضرورة أن يفكر الشباب فى مستقبله ومستقبل الدولة معه ، وطرح أفكاره ومواهبه، والدولة حتمًا ستسعى فى تنمية مواهبهم الحرفية أو التعليمية، لافتا إلى أننا نناشد الشباب المصري الواعي ذو هدف و رؤية واضحة ، بأن البلد تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل لشاببها ، من خلال التخطيط لبناء مجتمعات عمرانية جديدة واستصلاح أراضي زراعية جديدة.





في السياق ذاتهِ قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن البرتوكول الذي تم توقيعه مساء أمس بشأن مبادرة مراكب النجاة بين وزارتي الهجرة والأوقاف، والتى اعتبرها من أروع المبادرات على وجه الإطلاق، تعد خطوة هامة تدفعنا لإعادة النظر لفتح مثل هذه القضية والسعى للقضاء عليها نهائيًا.





وأشار إلى أن جميع المساجد قد نوهت عن هذا الأمر وأئمة المساجد فى خطبة الأمس قد تحدثوا عن مخاطر الهجرة الغير شرعية والتوعية بمخاطرها وما تسببه للبلد من إزهاق لأرواح شبابنا.





وأضاف " أبو خضرة" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن مصر برغم الجائحة التي يعاني منها العالم أجمع الا أنها تشهد حركة عمرانية كبيرة و بها الكثير من أماكن العمل و مثال على ذلك : العاصمة الإدارية والتي من خلالها يمكن للشباب الإلتحاق بها، إضافة إلى الطرق والكباري التى يتم إنشائها فى وقتنا الحالى تحتاج لأيدى عاملة والتي بإمكانها أن تأوي الكثير من العمالة المصرية.





وتابع عضو لجنة القوى العاملة حديثه قائلًا:" إن هناك الكثير من الشباب الذين يتبعون سماسرة الهجرة الغير شرعية ، والذين يقومون باستغلالهم الإستغلال الأسوء و يرسمون لهم صورًا خيالية، على أن العالم بالخارج وردي ولكن دائمًا ما يحدث العكس تمامًا فكل شيء له مقاديره ومخاطره.





وأكد أنه في الفترة الأخيرة بدأت هذه الظاهرة في الانحسار بشكل كبير، والشباب أصبح واعيًا و مدركًا وبدأ يعزف قليلًا عن هذا الأمر ، ويعرف عن المخاطر والموت الذي ينتظرهم سواء عن طريق البحر أو عن طريق سماسرة الهجرة الغير شرعية.



