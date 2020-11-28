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سيارات

فى 4 خطوات فقط..افحص سيارتك بنفسك

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:17 م
فى 4 خطوات فقط..افحص
فى 4 خطوات فقط..افحص سيارتك بنفسك
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ماجدة المهدي
يواجه قائدو السيارات عند السير على الطرق بعض الأعطال المفاجئة والتي لا تكن في الحسبان، وذلك بسبب إنشغالهم بشكل كبير عن الذهاب إلى أماكن الصيانة المخصصة لعمل فحص دوري والتأكد من سلامة السيارة، سواء بسبب العمل أو الحياة اليومية.

لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري بعض الطرق البسيطة التي تمكن السائق بعمل فحص دوري للسيارة بنفسه.

1- قياس مستوى زيت المحرك

حاول الوقوف بالسيارة في طريق مستوي لا يوجد به تعرجات وأحضر قطعة نظيفة من القماش ثم إنتظر حتى يبرد المحرك ثم قم بسحب عامود مقياس الزيت المتواجد في محرك السيارة بلطف، ثم ابدأ بمسحة بقطعة القماش ثم ضعه مجددا داخل مكانه المعتاد وإسحبه مرة أخرى، و لاحظ أن مستوى الزيت لم ينقص عن الحد الأدنى بمقياس الزيت، وتحقق من لون الزيت بأنه مازال باللون الذهبي أما إذا كان قد تحول إلى اللون الأسود فهذا يدل على ضرورة تغييره.

2- فحص سوائل التبريد

التأكد من الحالة العامة للهيكل الخارجي للردياتير وملاحظة خلوه من الثقوب والتسريبات، ومتابعة السوائل الموجودة داخل الردياتير، ويفضل بإستخدام المياه الخضراء، والتأكد من عدم وجود صدأ داخل الردياتير، وأيضا تزويد المياه في قربة التبريد وعدم نقصانها أو تعديها الحد الأقصى ويفضل إستخدام المياه المقطرة.

3- الكشف على إطارات السيارة

قم بإقتناء الجهاز المخصص لقياس ضغط الهواء داخل الإطارات، وإفحص ضغط الهواء داخل كل إطار بشكل دوري حتى تتجنب حدوث إحتكاكات بالطريق، وتأكد من أن مسامير ربط العجلات لم تتآكل أو لم يصيبها الصدأ ثم تأكد أيضًا من إحكام ربطها جيدًا حتى لا تفقد السيطرة على عجلة القيادة وإنحرافها خارج مسارها.

4- حالة الفرامل

لسهولة الكشف على حالة فرامل السيارة قم بخلع إطارت السيارة حتى تظهر لك أقراص الفرامل بشكل واضح، ثم قم بفحصها والتأكد من عدم وجود أي تشققات أو كسور وأنه لا يوجد تسريب للزيت في خطوطه الموصلة بالفرامل، أما عن تيل الفرامل فيمكنك قياسه بوحدو المليمترات ويجب أن لا ينقص قياسها عن 10 ملم وإن كان كذلك فيجب إستبداله على الفور، ويمكنك فحص حالة الفرامل من خلال  الأصوات الصادرة كالصفير الحاد الناتج عن الإحتكاكات القوية وتاكل التيل وفي هذه الحالة تكون إشارة واضحة على تلف تيل الفرامل.
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