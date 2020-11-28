محمد الشاذلي: كلمة الرئيس السيسي بجنوب السودان شملت كل ما يتمناه الشعبان

قال محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق في السودان، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت رحبة للغاية وشملت كل ما يتمناه الشعبين، الرئيس تحدث عن سد النهضة والاستقرار وضرورة دعم جنوب السودان.

وأكمل: تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة دوله وتجنب الإضرار بأي طرف.

وأكمل: تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة دوله وتجنب الإضرار بأي طرف.

وأضاف "الشاذلي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، كان هناك وعود كثيرة من العديد من الدولة بالوقوف بجانب الدولة ولكن لم يحدث، ولهذا اعتقد أن الوقت حان لدعمها بعد عودة الاستقرار.

وأضاف "الشاذلي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، كان هناك وعود كثيرة من العديد من الدولة بالوقوف بجانب الدولة ولكن لم يحدث، ولهذا اعتقد أن الوقت حان لدعمها بعد عودة الاستقرار.

وأوضح، أن جهود سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، جاء على مختلف المستويات، وعلى رأسها التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة، إلى جانب بحث المجالات الاقتصادية والتجارية، والسعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين.





وأشار إلى أن الصحة تعد من أهم العناصر المهمة المتواجدة في التعاون مع السودان، معقبا: لا يمكن أن يحدث استقرار في أي مكان دون تعاون دولي لتحقيقه.









توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.





وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.





ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.