تدريب الشباب على المهن الحرفية.. مقترحات برلمانية للحد من الهجرة غير الشرعية

قالت النائبة، غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الهجرة غير الشرعية شيء مدمر لشبابنا، و توقيع برتوكول بين وزارتي الهجرة والأوقاف بشأن ما يتعلق بمبادرة مراكب النجاة وغيرها الكثير من المبادرات، تعد مبادرات إيجابية، مشيرة إلى أن أي برتوكول تعاون نستطيع أن نقوم به فى مساعدة الشباب فى التدريب الجيد ومساعدتهم في الهجرة الشرعية سيكون له الأثر الإيجابي علي شبابنا خصوصا فى ظل هذه المرحلة ، والذي بدوره سيصب فى مصلحة الحد أو إلغاء الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من سلبيات سواء على شبابنا بشكل خاص أو مجتمعنا المصري بشكل عام .





وأشارت " عجمي" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" :إلى أن هناك العديد من المقترحات والتى تستوجب أخذها فى عين الإعتبار للحد من هذه الظاهرة أهمها: تدريب الشباب تدريبًا عاليًا علي المهن الحرفية والمهن الأخرى، إضافة إلى دراسة اللغات ، بحيث نصدر شبابنا وبعقود موثقة مقننة بين وزارة القوى العاملة والسفارات بطريقة تضمن لهم الحماية والاستقرار.





وتابعت حديثها قائلة:"إن هناك مشاكل كبيرة خلال السنوات الماضية والتى تقع على عاتق الشباب نتيجة الهجرة الغير شرعية، منها: السجن ، التشرد، و الوفاة وغيرها الكثير من المشاكل ، مؤكدة على أنه من باب أولى بذل الكثير والكثير من الجهود و ضرورة المضي قدمًا إلى الأمام لنتخطي حدود البروتوكولات فى نتائج وأفعال جيدة بنتائج موثقة.



