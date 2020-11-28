برلماني يطالب بضرورة إقامة حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

قال النائب، خالد الهلالي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الهجرة غير الشرعية أمر مرفوض تمامًا من الناحية الدينية والإجتماعية والأمنية، مشيرًا إلى كونها أمر خارج عن إطار الشرع وإطار العمل القانوني للدولة.





وأشار " الهلالي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه من الضرورى إقامة حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بجانب كونها خارجة عن إطار الشرع والدين وإطار العمل القانوني للدولة، وهذا بحد ذاته يمثل العديد من المخاطر علي الشاب الذي يقدم علي هذه الخطوة، محذرًا من عواقبها الوخيمة بفقدان الهوية والانتماء إلى الوطن الأم.





وتابع حديثه قائلًا: "إن الدولة بها العديد من فرص العمل والاستثمار في مصر أولى من الإستثمار فى الخارج، مؤكدًا على أنه من الضروري إلقاء نظرة علي المدن الجديدة فى مجالات ومشاريع متناهية الصغر وهناك الكثير من الأبواب والتي يتيحها القطاع العام والخاص على حد السواء ومن باب أولى العمل على استغلالها الاستغلال الأمثل.





كما أعرب عن تمنيه بضرورة أن يفكر الشباب فى مستقبله ومستقبل الدولة معه ، وطرح أفكاره ومواهبه، والدولة حتمًا ستسعى فى تنمية مواهبهم الحرفية أو التعليمية، لافتا إلى أننا نناشد الشباب المصري الواعي ذو هدف و رؤية واضحة ، بأن البلد تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل لشبابها ، من خلال التخطيط لبناء مجتمعات عمرانية جديدة واستصلاح أراضي زراعية جديدة.



