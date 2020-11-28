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محافظات

تموين المنيا: ضبط 3 أطنان زيت طعام بدون ترخيص وتحرير 69 مخالفة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:09 م
حملة تموينية
حملة تموينية
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ايمن رياض
قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية التموين تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والاسواق، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح المحافظ، انه تم خلال الحملات الرقابية على الاسواق تمكنت مديرية التموين من ضبط 3 اطنان من زيت الطعام قبل تداولها بالأسواق بدون ترخيص، بالإضافة لتحرير مخالفة تصريف وتجميع لتلك الكمية مما يودي الي حدوث خلل في المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا،  إنه بجانب تنفيذ تلك الحملات تم  تحرير 69 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 56 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين خبز ناقص الوزن، تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، توقف عن الانتاج بدون علم الجهات المعنية، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان

كما تم ضبط 13 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين، منتجات مجهولة المصدر، ومحال تجارية بدون ترخيص، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، عدم وجود شهادات صحية، وتجار تموينين، وقضايا تموينية أخرى متنوعة.

في سياق متصل شنت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات بنطاق مدينة المنيا،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، للحفاظ على صحة المواطنين وضبط سوق الدواء بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملات أسفرت عن تحرير 13 محضر لصيدليات مخالفة منها، 4 محاضر لـ 4 صيدليات مخالفة تعمل بدون ترخيص، و 9 محاضر اخرى تنوعت بين عدم تواجد مدير للصيدلية ووجود ادوية مجهولة المصدر، وادوية منشورات ممنوع تداولها داخل الصيدليات، وعدم قيد ادوية الجدول بالدفاتر وتم مصادرة المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 
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