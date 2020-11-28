يحمل لواء مشروع الإخوان.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسام بهجت

هاجم رواد السوشيال ميديا حسام بهجت واصفينه بالعميل خائن الوطن.





قال أحد رواد السوشيال ميديا : " حسام بهجت وغيره من حاملي لواء المشروع الإخوان الإرهابي لنشر الفوضى في مصر لا يكفون عن تردید الأكاذيب والإشاعات كما يأمرهم به أسيادهم بالخارج ! وأكاذيبهم طوال الفترة الماضية تستهدف التشكيك في الجهد المشهود في السجون، ليه؟ .. عشان الأسياد عايزين كده !!".





وقال اخر : "ياحسام یا بهجت هي السجون برضه اللي سيئة السمعة؟! إلى هذه الدرجة فقدت القدرة على التمييز وأغوتك حفنة من الدولارات الإرضاء الأسياد وأذنابهم من الإرهابيين؟".





واضاف : "أيها العميل إعلم أنه لا يوجد بالسجون إلا من يقضى عقوبة بناء على أمر قضائی وبموجب القانون أم أنك نسيت القانون؟ المصريون الشرفاء الغيورين على بلدهم يتساءلون لماذا أمثالك خارج السجون وأنت الأجدر بما إزاء مجاهرتك بالعمالة ليل نهار؟ بل ويناشدون المسئولين في البلد بأن تكون داخل تلك السجون حتى تستطيع أن تروج إدعاءاتك و تختبر مزاعمك المضللة؟ ألا يوجد عقاب رادع لعبيد الدولار واليورو الذين أثروا من خيانة مصر.. وما هو مصير الأموال التي تقاضوها إزاء عمالتهم؟".



