يحمل لواء مشروع الإخوان.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسام بهجت

هاجم رواد السوشيال ميديا حسام بهجت واصفينه بالعميل خائن الوطن.
قال أحد رواد السوشيال ميديا : " حسام بهجت وغيره من حاملي لواء المشروع الإخوان الإرهابي لنشر الفوضى في مصر لا يكفون عن تردید الأكاذيب والإشاعات كما يأمرهم به أسيادهم بالخارج ! وأكاذيبهم طوال الفترة الماضية تستهدف التشكيك في الجهد المشهود في السجون، ليه؟ .. عشان الأسياد عايزين كده !!".
وقال اخر : "ياحسام یا بهجت هي السجون برضه اللي سيئة السمعة؟! إلى هذه الدرجة فقدت القدرة على التمييز وأغوتك حفنة من الدولارات الإرضاء الأسياد وأذنابهم من الإرهابيين؟".
واضاف : "أيها العميل إعلم أنه لا يوجد بالسجون إلا من يقضى عقوبة بناء على أمر قضائی وبموجب القانون أم أنك نسيت القانون؟ المصريون الشرفاء الغيورين على بلدهم يتساءلون لماذا أمثالك خارج السجون وأنت الأجدر بما إزاء مجاهرتك بالعمالة ليل نهار؟ بل ويناشدون المسئولين في البلد بأن تكون داخل تلك السجون حتى تستطيع أن تروج إدعاءاتك و تختبر مزاعمك المضللة؟ ألا يوجد عقاب رادع لعبيد الدولار واليورو الذين أثروا من خيانة مصر.. وما هو مصير الأموال التي تقاضوها إزاء عمالتهم؟".
وفى سياق اخر هاجم رواد السوشيال ميديا ليلي سويف وابنتها منى بسبب استمرارهما فى إطلاق الشائعات والأكاذيب.
وقال أحد رواد السوشيال ميديا: "فعلا خيرة تعمل شرا تلقی .. وإذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد .. المثلين دول بينطبقوا على ليلي سويف وبنتها منى لأنهم بینکروا كل حاجه كويسة بتتعمل معاهم علشان إبن وبنت الأستاذة ليلى المحبوسين أنتوا مش بتروحوا السجن كل أسبوع علشانهم وأنتوا بنفسكوا اللي مسلمينهم البطاطين .. ليه بعد كل ده تطلعوا تكدبوا وتقولوا أنكوا ممنوعين من الزيارة وان علاء وليلي بردانين في السجن".
وأضاف: "طبعا الكلام ده أنتوا بتعملوه علشان إستجداء المراكز والمنظمات اللى إنتوا بتتخابروا معاها علشان تصرف شوية زيادة عليكوا واضح إن حساباتكوا في البنوك متأثرة شوية اليومين دول ما إنتوا بقلكوا فترة عايشين في بطالة مقنعة من ساعة يناير ۲۰۱۱ نفسنا نعرف بتصرفوا منين وإنتوا ولا ليكوا شغلة ولا مشغلة".
وقال آخر: "نطالب بتصوير ليلى سويف وبنتها منى وهما بيزوروا علاء وسناء في السجن علشان الناس كلها تشوف كدبهم ويبقى ملهمشی عين يفتحوا بقهم تاني .. لكن للأسف إحنا عارفين مدى بجاحتهم وهايطلعوا يكدبوا برضه".
وأضاف: "كما نناشد السلطات القضائية بالتحقيق مع المدعوة / منی سیف لأنها طلعت تدعى بالموت على النائب العام شخصية في الفيس بوك .. وفي نفس الوقت زعلانة إني في صحفية في تناولت خبر درج المحروس أخوهاعلى قوائم الإرهاب هي الحرية إنك تشتمي في الناس زي ما إنتي عايزه لكن لما حد يقربلك يبقى ده إنتهاك لحقوق الإنسان".
مضيفا: "نقسم بالله إنك ما تعرفي حاجة عن حقوق الإنسان .. لكن طالما النغمة بتاعتها ماشية مع السبوبة بتاعتك فتمشي مع الحيزبون والدتك ترددوا کام جملة إتحفظتلكوا من أسيادكوا بالخارج".