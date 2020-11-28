إلهام شاهين لـ صدى البلد: لم أقلق من الظهور بدون ماكياج فى حظر تجول.. وشادية أكثر الشخصيات تأثيرا فى شخصيتى.. وأول أجر كان 100 جنيه فى المسرح

إلهام شاهين لـ "صدى البلد" :

لم أقلق من الظهور بدون ماكياج وأكبر من سنى الحقيقى فى حظر تجول

شادية أكثر الشخصيات التى أثرت فى شخصيتى

أول أجر لى كان 100 جنيه فى المسرح













"صدى البلد التقى الهام شاهين التى تحدثت عن كثير من التفاصيل الخاصة بفيلم "حظر تجول" كما تتحدث عن مشوارها الفنى.





حظر تجول





كشفت الفنانة إلهام شاهين عن الصعوبات التى مرت بها أكثر تصوير فيلم "حظر تجول" والذى من المقرر أن يعرض فى مهرجان القاهرة السينمائى.

وقالت إلهام شاهين : إن العمل ككل مليء بالصعوبات وكل مشهد فى الفيلم كان بالنسبة لى مهم ولذلك أرهقني نفسيا وبدنيا.

وأضافت الهام شاهين: ان شخصيتى فى الفيلم الام التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما وتجد ابنتها التى لم ترها كانت فكرة جديدة ومختلفة ولم اقدمها من قبل ولكنها متوافقة مع رؤيتى الخاصة بان الام ليست التى ولدت ولكن الام بالنسبة لى التى قامت بتربية الاطفال.

وأشارت الهام الى ان الابنة فى الفيلم لديها شعور واحساس بالغربة تجاه والدتها التى تراها لاول مرة بعد خروجها من السجن وبالتالى هناك تناقض فى المشاعر وهذا يظهر من اول مشهد والذى يجمعنى بـ امينة خليل.





وقالت إلهام : "لم أقلق من هذا الأمر، ولم يكن المرة الأولى التى أظهر فيه بشخصية سيدة عجوز أكبر من عمرى الحقيقى، حيث قدمتها من قبل فى بعد الأعمال السينمائية والدرامية.

وأوضحت الهام : "ظهرت فى شخصية اكبر من عمرى الحقيقى فى فيلم "ريجاتا"، والذى قدمت فيه أم عجوزة لديها ولدين "عمرو سعد ووليد فواز"، وقدمتها فى فيلم "خالى من الكوليسترول"، حيث لا أنظر لمثل هذه الأمور بقدر ما أنظر الى أهمية الدور الذى أقدمه.

وقالت الهام ان دورها جديد ومختلف ، وهو ما وجدته فى فيلم "حظر تجول"، منذ الوهلة الأولى خطفنى السيناريو الخاص به، حيث لم أقدم من قبل شخصية سيدة عجوز تخرج من السجن بعد عشرين عاما، وجميع من حولها ينفرون منها.

وكانت قالت الهام : "غيابى عن الساحة بسبب عدم وجود عمل يستفز ملكاتى الفنية، حيث كنت أبحث وأنقب على عمل جديد ومختلف ولم أقدمه من قبل، حتى عرض على فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس.

وأضافت إلهام: "وجدت فيه ضالتى حيث أقدم فيه شخصية بعيدة تماما عن الأعمال التى قدمتها من قبل، وجذبتنى الفكرة نفسها أن يكون هناك أم تخرج من السجن بعد عشرين عاما، وتلتقى بابنتها التى لم ترها من قبل، فكان عامل جذب حيث لم أقدم هذه التوليفة من قبل.

وأوضحت إلهام: "أن العمل يتطرق الى قضايا نخجل كمجتمع أن نتطرق إليها، أو كما نطلق عليها المسكوت عنها، خاصة أننا كمجتمع نخجل أن نناقشها كما أن من الصعب أن نوصم المجتمع الذى نعيش فيه بأشياء مخجلة ويكشف عن خطاياه.





تكريم اسوان





أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالتكريم فى مهرجان أسوان لسينما المرأة والذى من المقرر أن يقام فى مارس المقبل.

وقالت إلهام فى تصريح لـ "صدى البلد": "إن التكريم فى حياة أى فنان أمر جيد ويمنحه دافعا قويا ولذلك سعيدة بتكريمى فى المهرجان وأتمنى المزيد من النجاح للوسط الفنى ككل.

وكشفت إلهام شاهين عن أول أجر فى حياتها الفنية قائلة: "أول أجر بالنسبة لى كان فى المسرح من خلال مسرحية "حورية من المريخ" وحصلت على 100 جنيه شهريا وكان على مسرح الجمهورية".

وأضافت إلهام: "وكان أول أجر فى السينما من خلال فيلم "أمهات فى المنفى" حصلت على 500 جنيه، أما فى الدراما كان من خلال مسلسل "نحن لا نرى بعيون الآخرين" وحصلت فيه على 100 جنيه فى الحلقة، كان مأخوذ عن قصة المستحيل.





شادية





وقالت إلهام شاهين لـ "صدى البلد": "أكثر الشخصيات التى أثرت فى حياتى الفنية الفنانة الراحلة شادية، والتى جمعنى بها فيلم "لا تسألنى من أنا" الذى قدمته وكنت فى فترة الدراسة".

وأضافت: "يحضرنى موقف جمعنى بها، حيث كنت أصور معها فيلم "لا تسألنى من أنا"، وفى نفس الوقت كنت أمر بمرحلة الامتحانات، والتى كانت تمتد لمدة أسبوع كامل ولم يكن أمامي أى خيار سوى أن أتخلف عن عدم حضور الامتحانات، خاصة أننى ملتزمة بالتصوير ولا أجرؤ على أن أطلب من فريق العمل أن ينتظرونى".

وتابعت: "وجدت الفنانة شادية تسألنى ما سر أزمتى وشرحت لها جميع التفاصيل، وقالت لى: متى تعودين من الامتحانات؟ قلت لها: فى الرابعة عصرا، فقالت لى: أنا هقول لفريق العمل وليس لكِ أى دخل".

وأوضحت إلهام: "بالفعل طالبت شادية فريق العمل بأن يؤخر التصوير لمدة أسبوع كامل ويبدأ من الرابعة عصرا، وعللت ذلك بأن لديها بعض الأمور التى ترغب فى الانتهاء منها، ولا تستطيع أن تعود إلى التصوير إلا فى هذه الفترة، وبالفعل حضرت الامتحانات، وقمت أيضا بتصوير الفيلم، وذلك بفضل الفنانة شادية".





وقالت الهام : "هناك عدد كبير من الأفلام القريبة إلى قلبى خلال مسيرتى التى شهدت 100 فيلم، منها فى البدايات فيلم "الهلفوت"، والذى شهد أول بطولة لى، وفيلم "أيام الغضب" الذى تحديت به الدنيا بأن قدم 7 مشاهد فقط، وحصدت بسببه ثلاث جوائز، وفيلم "موعد مع الرئيس" الذى قدم الفيلم السياسى فى وقت لم يكن يقدم فيه عملا سياسيا، وفى مرحلة الذرة حب عدد من الأفلام أيضا منها "يا دنيا يا غرامى" و"دانتيلا" و"هارمونيكا" و"الرغبة" و"الهروب الى القمة" ومؤخرا أحب من أفلامى "خلطة فوزية" و"واحد صفر" و"يوم للستات".





وأوضحت الهام: قدمت 8 مسرحيات طوال مسيرتى الفنية، والمسرح يعرض عدة أعوام، على سبيل المثال "بهلول فى اسطنبول" عرض 5 سنوات، وأرى أن الأعمال المسرحية التى تقدم حاليا ليس على المستوى الفنى الجيد، الا مسرح الفنان محمد صبحى من أكثر المسرحيات التى تجذبنى لانها تحترم عقلية المشاهد، وتقدم لنا فنا حقيقيا.

تعيش الفنانة الهام شاهين اسعد أيام حياتها خاصة بعد إعلان اختيار فيلمها "حظ تجول" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى من المقرر أن ينطلق فى 2 ديسمبر المقبل كما يتم تكريمها فى مهرجان أسوان لسينما المراة فى مارس المقبل.