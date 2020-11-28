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أخبار البلد

بحضور 70 من العاملين بالوزارة.. القومي للمرأة يعقد لقاء توعية مع وزارة الآثار بمقر المتحف الإسلامي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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أمل مجدى
عقد المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الآثار لقاء توعية بمقر المتحف الإسلامى بحضور 70 من العاملين بالوزارة من الجنسين، وذلك فى إطار حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.
 
واستعرضت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس التعريف بالمجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين وحماية المرأة ودوره فى وضع ومتابعة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية للمرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة إلى جانب أهمية إبداء الرأى فى القوانين المتعلقة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف حيث أصدر المجلس استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة فى عام 2015.

وقالت إن الاستراتيجية تضمنت اربع محاور أساسية وهى الحماية والوقاية والتدخلات والملاحقة القانونية وشملت تلك الاستراتيجية المصطلحات ومفاهيم العنف ضد المرأة وأشكاله سواء العنف الجنسى والبدنى والنفسي والاقتصادى، كما تم إنشاء 21 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية الحكومية.

وأضافت أنه تم إنشاء ٥ وحدات طبية لحماية المرأة المعرضة للعنف وتفعيل نظم الاحالة بالتعاون مع وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعى، والصحة إلى جانب تنفيذ عدد من الأدلة التدريبية لبناء قدرات المعنيين فى مجال القضاء والتخطيط والعمل المجتمعى والإعلام والدعم الاقتصادى.

كما جرى خلال اللقاء استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وبعض أهداف برنامج عمل الحكومة 2018-2022 المرتبطة بحماية وتمكين المرأة فى كافة القطاعات، و أهمية مرصد المرأة المصرية والذى يعتبر منصة لتجميع كافة جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة على المستوى المركزى واللامركزى.

وناقش اللقاء من خلال عدد من المداخلات الاجراءات التى يمكن أن تتبناها الوزارة وفق اختصاص عملها  من خلال قطاعات الوزارة المختلفة وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة.
بحضور 70 من العاملين بالوزارة.. القومي للمرأة يعقد لقاء توعية مع وزارة الآثار بمقر المتحف الإسلامي
بحضور 70 من العاملين بالوزارة.. القومي للمرأة يعقد لقاء توعية مع وزارة الآثار بمقر المتحف الإسلامي
بحضور 70 من العاملين بالوزارة.. القومي للمرأة يعقد لقاء توعية مع وزارة الآثار بمقر المتحف الإسلامي
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