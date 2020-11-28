تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 301 موديل 2021.. صور

نجح الصانع الفرنسي الشهير بيجو تعزيز تواجده داخل السوق المصري للسيارات بالطراز رقم "301" الذي ينتمي إلى فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، لينافس العديد من الاصدارات الخاصة بهذا المفهوم و لكن بمواصفاته الخاصة.





وحصلت السيارة بيجو 301 على محرك مكون من 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي ، يستطيع ان ينتج طاقة قدرها 115 حصان، وبعزم أقصى للدوران بلغ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





وبهذه الامكانيات فيمكن لـ بيجو 301 ان تحقق قوة تسارع يمكنها الانطلاق من النقطة 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة وذلك في غضون 10.3 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.5 لتر عند قطعها لمسافة تصل الى 100 كم.





تمتعت بيجو 301 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للسائق والمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وعجلات بلغ قياسها 15 بوصة مدعومة بجنوط معدنية من ثمانية أقطاب تجمع بين اللون الاسود والفضي.





تألقت مقدمة السيارة بشبكات أمامية داخل اطار فضي منقسمة الى ثلاثة مقاطع عرضية، وشبكات سوداء تتوسط الصادم الأمامي ويوجد على جانبيه مصابيح ضباب دائرية الشكل وشرائط ضوئية تعمل بتقنية LED ، بالاضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية تتمتع بلمسات الأسد الفرنسي بيجو.





حصلت المقصورة الداخلية على العديد من وسائل الرفاهية مثل راديو وبلوتوث ومدخل USB، ومكيف هواء، وزجاج كهربائى، وخاصية التحكم في أوضاع المقاعد.





وتألقت الفئة الأعلى تجهيزًا على عدة اضافات، وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة بلغ قياسها 7 بوصة ، بالاضافة إلى كاميرا خلفية ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، مرايات جانبية كهربائية، و مثبت سرعة.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بيجو 301 2021 بجميع فئاتها :

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل ACCESS 2021 محرك 1600 CC بسعر 226.000 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1600 CC بسعر 238.000 جنيه