ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ياسر ابراهيم يحتفل بفوز المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:15 م
ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
Advertisements
محمد بدران

هنأ ياسر ابراهيم، لاعب النادى الأهلى؛ جمهور النادى الأهلى والجهاز الفنى ومجلس الإدارة واللاعبين بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.


ونشر ياسر ابراهيم عدة صور له أثناء احتفاله مع الفريق، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلق قائلا: "صباح الخير 🌞🏆🥇"


وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال اأفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.


وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك أمس، الجمعة، على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.


وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.


وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.


وتعد مباراة أمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


وأدار مباراة أمس بين الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏


وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.


وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.


واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.


وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.


ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء مباراة الأمس.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

احتفالات أسطورية في الأهلي بعد الفوز بلقب دوري أبطال افريقيا

الشحات: الأهلي جاهز للسيطرة مجددًا علي البطولات الإفريقية

موسيماني: طموحاتنا كبيرة في كأس العالم للأندية.. واللقب هدية للجماهير

ياسر إبراهيم يحتفل بالتتويج بدوري الأبطال: مبروك لجمهور النادي الأهلي

مدرب منتخب فلسطين: الأهلي استحق التتويج بدوري أبطال إفريقيا

أفريقيا حمراء.. الصحف العالمية والعربية تحتفي بتتويج الأهلي بدوري الأبطال

ترشيحاتنا

حفل أسري.. مجلس الأهلي يحتفي بلاعبي الفريق بعد لقب دوري الأبطال

واقعة الكلب.. أول تعليق برلماني علي تجاوز جماهير الأهلي بعد كأس إفريقيا

نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جنوب السودان

حكم شراء شقة عن طريق البنك .. المفتي يحسم الجدل

ظلم تحكيمي.. خالد الغندور يثير الجدل بسبب هزيمة الزمالك من الأهلي في دوري الأبطال

استعدادا لمواجهة الجيش في كأس مصر .. تدريبات خاصة لـ حازم أمام في الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

للحماية من كورونا .. الأقنعة القماشية تقلل الإصابة بالفيروس بـ نسبة 70%

دراسة : نوع من المكسرات يساعد في نسف الدهون