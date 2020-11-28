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محافظات

كارثة في البحر الأحمر.. صيد غزال مهدد بالانقراض وبيئيون يطالبون بفتح تحقيق|شاهد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:48 م
صيد الغزال
صيد الغزال
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إبراهيم جادالله

طالبت عدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالشأن البيئى بالتحقيق فيما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن تنظيم رحلة لصيد الارانب والغزال المهددة بالانقراض بصحراء البحر الاحمر وتداول منظمو الرحلة فديو يوثق رحلتهم عبر جبال البحر الاحمر مستخدمين بنادق الخرطوش وسيارات دفع رباعى من خلال الاستعانة ببعض العربان ممن يعرفون الدروب الجبلية.


وكشف عدد من المهتمين بالشأن البيئى انه تتضمن المادة 28 من قانون 9 الخاص بالصيد بمنع الصيد أو قتل الحيوانات البرية وعقوبتها من 5 آلاف إلى 50 ألفا والحبس 3 سنوات ومصادرة الآلات والأجهزة المستخدمة في الصيد .


وأوضح الفيديو الذى تداوله المخالفون ان الرحلة استغرقت يومين تخللها الصيد ليلا فى ليلة بدون قمر وقاموا بذبح الارانب والغزال البرى المهدد بالانقراض الذى تم صيده وسط الصحراء وتنظيم حفلة غداء فى قلب الصحراء.


وكشف حسن الطيب احد الخبراء البيئيين الاتفاقية الدولية لحظر الاتجار بالأنواع المهددة، وضعت الغزال المصرى بالمرتبة الثالثة بين الأنواع المهددة بالانقراض، ما أدي إلي اهتمام وزارة البيئة المصرية، وقامت بوضع ضوابط صارمة للحفاظ علي الغزال المصري، والذي يشكل ثروة طبيعية، وفرض المُشرع المصري عقوبات قاسية على من يتجاوز تلك القوانين تصل إلى 3 سنوات من الحبس، وغرامة 50 ألف جنيه.


واوضح الطيب ان ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺩﻴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒـﻴﺭﺓ  Antelops) ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐـﺯﺍل ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﺍﻟﻌﻔﺭﻱ  ﻭﺍﻟﻐﺯﺍل ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺒﻭ ﺤﺭﺍﺏ، ﺍﻟﻐﺯﺍل ﺍﻟﺠﺒﻠﻲ، ، ﺃﺒﻭ ﻋﺩﺱ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﺍﺨﺘﻔﻰ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻐـﺯﺍل ﺍﻟﺠﺒﻠـﻲ، ﺍﻟﻤﻬﺎ، ﺃﺒﻭ ﻋﺩﺱ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﺴﻭﻯ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻬﺩﺩﻴ ﺒﺎﻻﻨﻘﺭﺍﺽ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻐﺯﺍل ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻐﺯﺍل ﺍﻷﺒﻴض ﺍﻷﻭل ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺭﺼﺩﻩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺤﺩﺩﺓﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺔ ﺴﻴﻭﻩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍل فى 11 محمية(ﻭﺍﺩﻱ – ﺍﻟﺠﻤﺎل   –ﺴﻴﻭﻩ   – ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ   –ﻋﻠﺒﺔ  و ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﻴـﺎﻥ  – ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﻲ  –ﺍﻷﺴﻴﻭﻁﻲ  –ﻜﺎﺘﺭﻴﻥ  –ﺩﺠﻠﺔ ﻨﺒﻕ- ﻁﺎﺒﺎ .(


 ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍل ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤـﻊ ﻏـﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﺍﻡ ﻟﻠﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.


كارثة في البحر الأحمر.. صيد غزال مهدد بالانقراض وبيئيون يطالبون بفتح تحقيق|شاهد
كارثة في البحر الأحمر.. صيد غزال مهدد بالانقراض وبيئيون يطالبون بفتح تحقيق|شاهد
كارثة في البحر الأحمر.. صيد غزال مهدد بالانقراض وبيئيون يطالبون بفتح تحقيق|شاهد
كارثة في البحر الأحمر.. صيد غزال مهدد بالانقراض وبيئيون يطالبون بفتح تحقيق|شاهد
كارثة في البحر الأحمر.. صيد غزال مهدد بالانقراض وبيئيون يطالبون بفتح تحقيق|شاهد
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