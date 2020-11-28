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برلمان

نائب رئيس مستقبل وطن: مباحثات السيسي مع نظيره السوداني ناقشت آليات التنسيق السياسي والعسكري والأمني

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:48 م
الدكتور محمد منظور
الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن
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ماجدة بدوى
قال الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية جنوب السودان هي الأولى من نوعها وتعكس الإرادة السياسية المُشتركة بين البلدين، نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية المُتكاملة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف محمد منظور، في بيان، أن المباحثات الثنائية التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جنوب السودان، سلفا كير، كانت مُثمرة للغاية، حيث اتفقا على التنسيق السياسي والعسكري والأمني في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين، مُؤكدًا أن المباحثات شهدت أيضًا مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل.  

كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيسين تطرقا لمناقشة التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان، وكان الرئيس سلفا كير في استقباله بمطار جوبا الدولي.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.
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