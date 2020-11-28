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رياضة

وزيرا الشباب والسياحة يشهدان مباراة استعراضية في رياضة البولو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:35 م
وزير الرياضة ووزير
وزير الرياضة ووزير السياحة
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ،اليوم السبت، مباراة استعراضية في رياضة البولو نظمتها سفارة الارجنتين بمنطقة الحزام الأخضر بأكتوبر. 

 جمعت المباراة مجموعة من اللاعبين من مصر والأرجنتين بحضور السفير إدواردو فاريلا سفير الأرجنتين بالقاهرة، والمهندس كريم لوزا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للبولو، ومجموعة من أبناء الجالية الأرجنتينية المقيمة بالقاهرة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بعمق العلاقات القائمة مع الأرجنتين في مختلف المجالات، والحرص على تبادل الخبرات وإقامة مشروعات وبرامج مشتركة على المستويين الشبابى والرياضي خلال الفترة المقبلة في إطار تعزيز التعاون الثنائي. 

وأشار الوزير إلى التنسيق مع اتحاد البولو للمضى قدمًا في تنفيذ خطة الاتحاد وبرامجه الهادفة إلى نشر رياضة البولو التي تعد من أحد أقدم الرياضات المعروفة على مستوى العالم.

في سياق آخر أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة، صعود وزارات المالية والثقافة والنقل والتموين لنصف نهائي دوري الوزارات الأول ،  المقام بالمركز الأوليمبي بالمعادى ،  تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب " ، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء .

وشهدت مواجهات دور الثمانية اليوم ؛ تفوق وزارة المالية وصعودها لنصف نهائي الدوري علي حساب الأوقاف بنتيجة أربعة لثلاثة (ضربات الجزاء الترجيحية)، والمباراة الثانية شهدت مفاجأة من العيار الثقيل بفوز وزارة الثقافة علي وزارة الدفاع بهدفين نظيفين.

وبهدفين نظيفين فازت وزارة النقل علي وزارة الإتصالات ، والمباراة الأخيرة في منافسات دور الثمانية شهدت سجالا قويًا انتهي بفوز وزارة التموين علي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بثلاثة أهداف لهدفين (ضربات الجزاء الترجيحية) .
وزيرا الشباب والسياحة يشهدان مباراة استعراضية في رياضة البولو
وزيرا الشباب والسياحة يشهدان مباراة استعراضية في رياضة البولو
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