مقتل اثنين وإصابة آخرين.. حرب شوارع بمدينة تل أبيض السورية

قتل مدني وعنصر من الجيش السوري الحر التابع للمعارضة السورية وأصيب آخرون في اشتباك بمدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي اليوم السبت.





وذكرت مصادر في مدينة تل أبيض إن المدينة تشهد مواجهات بين عناصر من الجبهة الشامية الموالي لتركيا وسكان من بلدة تل ابيض شرقي المدينة، إثر مقتل مدني وإصابة آخر خلال محاولة اعتقالها وفق ماذكرت جريدة الكويتية .





وأكدت المصادر أنه بعد مقتل الشاب هاجم العشرات من أقارب القتيل عناصر الجبهة الشامية، ما أدى إلى قتل وجرح عنصرين من الشامية ما دفعها لإرسال العشرات من عناصرها والتصدي لمحاولة دخول أقارب القتيل إلى المدينة، وتم استخدام أسلحة متوسطة ورشاشات".





وقال سكان "أغلقت جميع المحال التجارية في المدينة أبوابها، وتوقفت الحركة بشكل كامل وتم تعزيز الحواجز على مداخلها".





وشهدت مدينة تل أبيض، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة الموالية لتركيا منذ أكتوبر 2019، عدة مواجهات بين الأهالي وعناصر من فصائل المعارضة.





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، امس الجمعة، قد أفاد بمقتل أربعة عناصر من فصيل ما يسمى بـ“أحرار الشرقية“ جراء انفجار في ريف مدينة رأس العين المتاخمة للحدود التركية، شمال شرق سوريا.





وأشار المرصد إلى أن الانفجار، الناتج عن سيارة ملغومة، استهدف حاجزا للفصيل الموالي لتركيا في قرية تل الجب التابعة لبلدة مبروكة غربي مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي.





ورجح المرصد ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة.





ويأتي الانفجار بعد يومين من وقوع انفجارين منفصلين في كل من مدينتي الباب وعفرين، اللتين تحتلهما تركيا شمال سوريا، وأسفرتا عن مقتل سبعة أشخاص.





وكانت تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية لها شنت في أكتوبر العام الماضي عمليتها العسكرية التي سميت بـ“نبع السلام“ واحتلت على إثرها شريطا حدوديا يمتد من رأس العين شرقا إلى تل أبيض غربا، علما أن الشريط الحدودي المحتل يقع شرق نهر الفرات.





وكانت أنقرة شنت عمليتين عسكريتين، قبل ذلك، احتلت بموجبهما منطقة جرابلس، ومنطقة عفرين، غرب نهر الفرات.









كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مبقتل 19 مقاتلا من ميليشيات إيران في سوريا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة.





وكشفت وسائل إعلام عربية، عن استهداف القصف الذي طال ميليشيا حزب الله اللبناني في سوريا الثلاثاء الماضي، شاحنة أموال آتية من إيران إلى ميليشا حزب الله في سوريا.





وقالت مصادر وفق ما نقلته الحدث السعودية إن إيران أرسلت أموالا عبر طائرة فارس إلى دمشق ولدى تحميلها بشاحنات لحزب الله قصفتها إسرائيل.





وأفادت وسائل الإعلام العبرية، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت عدة أهداف تابعة لإيران في سوريا.

وذكر موقع "والاه" العبري، أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة، هدفين لقوات إيرانية، الأول في القنيطرة والثاني قرب دمشق.

ونقل الموقع العبري، عن تقارير سورية، أن 8 قتلى سقطوا بالهجوم الجوي الإسرائيلي، الذي وقع الليلة بالقنيطرة، وقرب العاصمة دمشق.

ولفت الموقع، إلى أن إسرائيل قررت إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران المدني، قرب منطقة الجولان، تخوفا من وقوع ردود على القصف.