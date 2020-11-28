معظمها إلكترونية.. بدء امتحانات الميد تيرم بـ إعلام القاهرة غدا

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أنه من المقرر بدء امتحانات الميد تيرم بالكلية غدًا الأحد الموافق 29 /11/2020 على أن تنتهي آخر الأسبوع الحالي .





وأضافت "مصطفى" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه يتم إجراء معظم الامتحانات الكترونيا من خلال منصة (جورميه) الخاصة بالامتحانات ، حيث تم تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الماضية على كيفية استخدامها والتعامل معها تمهيدًا لإجراء الامتحانات عليها .





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وأشادت عميدة كلية الإعلام بالمنصات الالكترونية واستخدامها في العملية التعليمية سواء في إجراء الامتحانات عليها ، أو من خلال طرح المقررات والبرامج الدراسية للطلاب من خلالها ، حيث يوجد تفاعل للطلاب على هذه المنصات بشكل إيجابي .









كما أنه لا يوجد أخطاء في عمليات التقييم الخاصة بالطلاب ، حيث يتم إجراؤها الكترونيا من خلال أجهزة الكمبيوتر ، بحيث يعرف الطالب درجة التقييم الخاصة به بعد الانتهاء مباشرة من إجراء الامتحانات ، ويتم عمل تقييمات بعد الانتهاء من امتحانات الميد تيرم للنظر في كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الاول ، كما أن هناك تجارب من قبل أعضاء هيئة التدريس لإجراء الامتحانات بهذه الطريقة وقد ثبتت ايجابيتها .





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وأوضحت ، أن المشكلة الوحيدة التي قد تواجه الطلاب أثناء الإختبار من خلال المنصات الالكترونية ، هي المشكلات التقنية والتي تعتمد على سرعة الإنترنت ومدى سرعته في ، والتي تختلف من مكان إلي آخر ، حيث يتم معالجة هذه المشكلة ، واستكمال ورش التدريب على هذه المنصات سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس .









وأكدت "مصطفى" على الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية المقررة ، والتشديد على ارتداء الكمامات والعبور من بوابات التعقيم ، وكذلك قياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ومنع التجمعات بين الطلاب بمقر الكلية ، كما أن الكلية تتيح كافة الإمكانيات والخدمات المتاحة للطلاب .







