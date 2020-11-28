وزير التعليم الأسبق: قد نشهد تغييرًا في طرق إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب كورونا

كشف الدكتور محب الرافعي، وزير التعليم الأسبق عن طرق إجراء امتحانات الفصل الدراسي الاول في حال دخولنا موجة ثانية لفيروس كورونا .





وأضاف "الرافعي" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن طريقة إجراء الامتحانات متوقفة على طبيعة كل مادة وكذلك الأستاذ المختص بها ، فالبعض قد يقوم بعمل تكليفات ووضع تقييمات عليها للطلاب، والبعض الآخر قد يقوم بإعداد أسئلة سواء حضورية في مقر الكلية أو من خلال المنصات الإلكترونية ووضع درجات عليها على حسب أهداف وطبيعة كل مادة .





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وأوضح ، أنه لا يمكن الاستغناء عن التعليم المباشر والذي يعتمد على التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، مما يمثل أهمية كبيرة في العملية التعليمية ، فلا يمكن الاعتماد بشكل كلي على المنصات التعليمية لأنها تفتقد عنصر التفاعل المباشر بين الطالب والأستاذ أو دكتور المادة .





واشار الى انه يمكن اجراء الامتحانات أو المحاضرات مباشرة في مقر الكليات بالنسبة للأعداد القلية مثل طلاب الدراسات العليا وغيرهم من طلاب العديد من الكليات ، وخاصة الجوانب العملية فهي تحتاج إلى تفاعل مباشر بين الطالب وبين دكتور المادة، كما يتم تعويضها للطلاب من خلال ممارستها عن طريق نماذج المحاكاة التي يتم طرحها على المنصات التعليمية الجديدة ، مشيرًا إلى أنه يمكن تعويض الطلاب للجوانب العملية من خلال هذه النماذج، حيث يتم إجراء التجارب الكترونيا أمام الطلاب .





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وأكد ضرورة استغلال الإمكانات التكنولوجية الحديثة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في كافة المجالات ، وعدم الاعتماد بشكل كلي على الطرق التقليدية القديمة ، للاستفادة من التكنولوجيا بشكل صحيح، وعمل الدورات التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلاب للتعامل بسهولة مع هذه المنصات ومواجهة أي معوقات .



