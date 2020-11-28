المالية: لا تخفيض لرواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.. فيديو

قال رجب محروس ، المتحدث باسم وزارة المالية ، إن لاصحة لتخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، لأن هذا يمس المواطن بشكل صريح ومباشر ، مضيفا: " أكتر حاجة بتهم المواطن هو دخله ولقمة عيشه " .
وأكد " رجب
محروس " في مداحلة هاتفية مع برنامج " الان " المُذاع على فضائية
" إكسترا نيوز " ، أن مُرتب العامل أجر شخصي ، ولا يتم حجزه أو
تأخيره ، مُشيرًا إلى أن وزارة المالية تقوم برد مستحقات العاملين في الحسابات
الخاصة في يوم 22 من نهاية كل شهر .
وتابع المتحدث
باسم وزارة المالية ، أن مُرتب الموظف يوضع في حسابه ، أو رقم الفئة الخاص به ،
إعتبارًا من يوم 22 من كل شهر ، و يتم صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة
، الذين يبلغ عددهم 6 مليون عامل ، من يوم 22 ، وانتهاء الصرف في يوم 25 من نهاية
كل شهر .
وأوضح "
محروس " ، أن تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، شائعات ،
وأمر غير صحيح ، مؤكدًا التزام الدولة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز
الإداري للدولة ، دون إجراء أي تخفيض .
وأشار ، إلى أن
رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزيد سنويًا ، طبقًا للقانون من خلال
ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة ، وأن ما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع
العاملين بالدولة .
وأضاف ، أن هناك
قانون الخدمة المدنية ، الذي يُلزم الدولة بان هناك زيادة سنوية ، بحوالي 7% ، لمن
يخضعون للخدمة المدنية ، وذلك تبعًا للقانون رقم 81 الصادر في عام 2015 .
وأكمل ، أن الهدف
من هذه الشائعات ، هو الارتباك ، وحدوث احتجاجات بالمصالح الإدارية ، مثل : مصلحة الجمارك ، أو
مصلحة الضرائب العقارية ، ومصلحة الضرائب المصرية ، والذي من الممكن أن يؤدي إلى
نقص الخدمات العامة في الدولة المصرية مؤكدا، أن الدولة
تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها ، وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم .