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محافظات

من بينها إعادة التدوير ومهرجان للمشي.. مديرية الشباب تنفذ مبادرتين تحت شعار "الإسكندرية تبدع"

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، مبادرتين، تحت شعار "الإسكندرية تبدع"، إحداهما لإعادة تدوير المخلفات، والأخرى للمشي، وذلك في اطار الاهتمام الذى توليه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالرياضة كـ"أسلوب حياة".

وأطلقت المديرية ممثلة في اداره الطلائع وضمن خطه النشاط العام مشروع ورشه عمل  لتدوير المخلفات وذلك بهدف  حماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف عند استخدام المواد التي حصل لها إعادة تدوير. التخلص من النفايات المتراكمة التي تؤثر سلبًا على حياة الإنسان وتؤدي إلى ظهور مشاكل عديدة مثل التلوث، وسوء التغذية، بالإضافة إلى الأمراض التي لا حصر لها. خلق فرص عمل جديدة لشريحة كبيرة من المجتمع. تقليل عمليات حرق النفايات التي تحدث بهدف التخلص منها، وبالتالي التقليل من حدوث التلوث البيئي.

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وقالت المديرية في بيان، إنه تم اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية وتم تقسيم الطلائع الى قسمين  وذلك بمركز شباب النصر وتم عمل معرض لأعمال الطلائع المنفذة في الورشة.

كما أطلفت المديرية مبادرة مهرجان للمشي، تحت شعار "امشى لصحتك بمشاركة  مراكز الشباب  والأندية الشعبية والفرق الكشفية والإرشادية والفرق الرياضية وانديه الفتاه والمرآه  انطلقت البداية من امام  نادى الكشافة البحرية حنى نادى الصيد بمشاركة ما يقرب من ٩٠٠  مشارك من مختلف الاعمار السنية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  بالاهتمام بالنشء والشباب.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي قد قاد، في أكتوبر الماضي، ماراثون للدراجات الهوائية والنارية، رفقة محافظ الإسكندرية، من أمام محور المحمودية، تحت شعار "رياضتك مناعتك"، والذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبمشاركة 2000 شاب وفتاة، وبحضور الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وقد انطلق الماراثون في التاسعة صباحًا من أمام مدخل بشائر الخير على محور المحمودية أمام مستشفى راقودة الجهة البحرية فى اتجاه القبارى والعودة من اول دوران على محور المحمودية فى الجهة القبلية حتى مدخل الساحة الرياضية ببشاير الخير1.

من بينها إعادة التدوير ومهرجان للمشي.. مديرية الشباب تنفذ مبادرتين تحت شعار "الإسكندرية تبدع"
من بينها إعادة التدوير ومهرجان للمشي.. مديرية الشباب تنفذ مبادرتين تحت شعار "الإسكندرية تبدع"
من بينها إعادة التدوير ومهرجان للمشي.. مديرية الشباب تنفذ مبادرتين تحت شعار "الإسكندرية تبدع"
من بينها إعادة التدوير ومهرجان للمشي.. مديرية الشباب تنفذ مبادرتين تحت شعار "الإسكندرية تبدع"
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