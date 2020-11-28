لا للتنمر .. شعار رفعه إسلام الخريج الجامعي بدرجة "نقاش" بعد إصابته بالبهاق

بملابس يتخللها بقايا دهانات وبوجه يتسم بأنسجة بيضاء حول العين والفم الناتجة عن مرض" البهاق"، يقف " إسلام جمعة" ذو الـ27 عاما بأحد أركان المنزل كونه يعمل بمهنة النقاشة منذ عمر الثماني سنوات، ليرمي شهادته الجامعية وراء ظهره ساعيا في كسب رزقه دون انتظار أن يأتي وحده.

تخرج ابن محافظة البحيرة، في جامعة الأزهر بالمحافظة ذاتها، متحصلا على ليسانس لغة عربية شعبة تاريخ وحضارة، بعد أن رفع شعار كفاحه خلال دراسته، بالعمل منذ نعومة أظافره برفقة والده كنقاش دون اكتراث إلى مظهره العام أو طبيعة وظيفته التي يفتخر بها، وذلك وفقا لتعبيره لموقع "صدى البلد".

"لا للتنمر"، شعار رفعه "إسلام "، بعد إصابته بمرض " البهاق"، منذ عامين اثر تعرضه لحالة نفسية شديدة أدت إلى إصابته بهذا المرض، لتنقلب حياة الشاب العشريني رأسا على عقب، ليتخلل وجهه دوائر بيضاء تختلط بسمار وجهه.

بكل إرادة وعزم واجه " اسلام"، كبوته وتستمر بحياته بشكل طبيعي دون اكتراث إلى نظرات الناس التي تؤلمه بعض الأحيان ، متحديا اي تنمر له بالافتخار بذاته ونشر صوره ومهنته وشهادة دراسته الجامعية عبر فضاء التواصل الإجتماعي لإعلان رفضهم التنمر على اي شخص مصاب بمرض "البهاق".

يكافح " إسلام"، من أجل إثبات ذاته في حماية والعمل بشهادته الجامعية بجوار مهنة النقاشية التي يعشقها ويتكسب منها رزقه منذ صغره حاملا مسؤولية نفسه وأسرته في عزم لا يفي به إلا الرجال.

يأمل " إسلام"، بالحصول على وظيفة لتدريس التاريخ الذي يعشقه ويتمنى أن يسقيه إلى الأجيال القادمة ليفتخروا بتاريخ وطنهم ويروى كم التضحيات التي قدمتها الأجيال الماضية لبناء حضارة يتهافت العالم لرؤيتها واكتشافها.

يناشد "إسلام" الجميع بعدم التنمر على مرضى البهاق لكونه مرضا ليس للإنسان دخل فيه، معولا على نشر الوعي بهذه القضية التي يواجهها أصحاب هذا المرض طيلة الوقت، ويحاولون تجاوزها في ظل عدم تفهم البعض لحالتهم المرضية التي يعاني منها الملايين حول العالم.