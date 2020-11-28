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محافظات

أوقاف الوادى الجديد تنظم دورة عن التعامل الرشيد مع منصات التواصل الاجتماعي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، دورة التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعى بقاعة الدكتور سيد سيف، بمدينة موط في مركز الداخلة.

دارت المحاضرة الأولى بالدورة وتحدث فيها الدكتور محمود شاهين، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، حول أخلاقيات التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني وتحدث المهندس منصور عبد الوهاب، في المحاضرة الثانية حول كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة المثلى التي تتماشى مع خطة البناء ومحاربة الإرهاب والتطرف.
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، إن الدورة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في تدريب العاملين بالأوقاف من أئمة وإداريين على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحضر اللقاء 178 إمامًا وإداريًا.

من جانب اخر أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن زراعة 91 ألف فدان قمح حتى الآن، من المستهدف زراعته بالمحافظة 200 ألف فدان.

وقال "مجد"، إن المديرية تنفذ حاليًا ندوات إرشادية للمزارعين لتوعيتهم بطرق الزراعة الحديثة وكيفية مقاومة الحشائش العريضة والنجيلية، لزيادة محصول القمح، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية، لتشجيع المزارعين على زراعة القمح على مصاطب والتي تعود على المزارع بأعلى انتاجية وكذا ترشيد استهلاك المياه.

وأشار مجد، إلى أن المديرية استعدت لزراعة القمح والموسم الشتوي بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والتقاوي، وعمل حملات بحقول الزراعات على رأس الغيط لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة.

من ناحية اخري عقدت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا، برئاسة الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، وبحضور مشرف عام لجان حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والامومة بالقاهرة، ومنسق عام اللجان بالمحافظة ومدير مكتب الطفولة بالمحافظة ووكيل المكتب ومدير مكتب الطفولة بالداخلة وأعضاء اللجنة.
وقال حنفي، في تصريح صحفي، إن الاجتماع تناول عرض إنجازات مكتب الطفولة والأمومة من عام 2018 وحتى تاريخه، بهدف ترسيخ القيم والأخلاقيات لدى الطلاب وكذلك تأهيلهم ثقافيًا ونفسيًا وصحيًا ودينيًا، ولفت إلى ضرورة تضافر كافة الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، لدراسة ووضع الآليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية مثل البلاغات التي تتعلق بالطفل حتى سن 18 سنة.

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