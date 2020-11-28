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فن

حاتم عمور يغني بلهجات عربية في ألبوم بلا حدود لسنة 2021

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:46 م
حاتم عمور
حاتم عمور
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سعيد فراج
يعمل النجم المغربي حاتم عمور على الإنتهاء من ألبومه الجديد، الذي يحضر له حاليا مع نخبة من صناع الموسيقى في المغرب والشرق الأوسط، ومن المقرر طرحه خلال السنة المقبلة. 

"بلا حدود" هو العنوان الذي إختاره حاتم لألبومه الجديد، في ظل الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، وبالرغم من التباعد الذي نعيشه اليوم تجمعنا الموسيقى وتوحدنا للتغلب على هذه المحن.

وسيشكل هذا الألبوم نقلة نوعية في مسيرة عمور الفنية، إذ يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها اللهجة المغربية التي يعتبر سفيرا لها ويحرص دائما على توضيفها، إضافة إلى أغاني اخرى باللهجتين الخليجية والعراقية و مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم.

ويضع حاتم حاليا ملامح ألبومه الجديد، بالإتفاق مع الشعراء والملحنين والموزعين لتحديد الأغاني المطلوبة لوضعها في الألبوم، ليكون جاهزا نهاية السنة الحالية.

كما من المرتقب أن يختار عمور أغاني من ألبومه الجديد، لتصويرها على شكل فيديو كليب، على أن يتم إصدارها بشكل تدريجي تماشيا مع النمط الجديد في إصدار الألبومات.  

يشار أن " بلا عنوان " أخر ألبومات حاتم عمور الغنائية، حيث حقق نجاحا كبيرا و استطاع أن يكون حديثا مهما بالنسبة لمواقع التواصل الإجتماعي و مؤشرات البحث عقب طرحه، كما تصدر تريند على يوتيوب و حققت اغانيه أكثر من 250 مليون مشاهدة إجمالا، بالإظافة إلى حصوله على نسبة إستماع كبير على المتاجر الإلكترونية الموسيقية وأثير الإذاعات الوطنية والعربية.

يشار إلى أن آخر أعمال حاتم عمور "يالساكن" وهي أغنية شعبية من التراث المغربي من توزيع محمد الشرابي وإشراف طارق برداد.

وكان الشاب خالد، أصدر فى مايو الماضى أغنية جديدة، اختار لها عنوان "يا دلالى"، وتزامنت مع الحجر الصحى الذى كان مفروضا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقبل سنوات قليلة، ذكرت تقارير إعلامية أن الشاب خالد حصل على الجنسية المغربية واستلم جواز سفره المغربى، بعد انتهاء حفل فنى كان قد أحياه فى مدينة الدار البيضاء.

وكان حل ملك الراي الشاب خالد، ضيفا على أولى حلقات برنامج "رشيد شو" في موسمه الثامن على القناة الثانية المغربية.

وغنى الشاب خالد، خلال استضافته بالبرنامج أغاني كثيرة منها، أغنية من التراث الشعبي المغربي "الميمة"، و"طريق الليسي"، و"بختة"، و"عبدالقادر يابوعلام".. وغيرها من الأغاني التي طبعت مسيرة خالد الغنائية.

وأدلى ملك الراي، بعدة تصريحات بالبرنامج، منها الرد على سؤال مقدم البرنامج حول أي الفنانين الشباب المغاربة من لديه مقومات أن يصبح فنان عالمي، فأجابه "حاتم عمور فنان ذكي ويحب التطوير من نفسه خصوصا بعد النجاح الذي حققه ألبومه الأخير".
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