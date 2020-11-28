استقرار الدولار في ختام تعاملات اليوم

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، استقرارا في البنوك في ختام تعاملات اليوم السبت لليوم الثالث علي التوالي.





وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.







سعر الدولار اليوم يتراجع عالميا ويتجه لخسارة أسبوعية اقرأ أيضا:





وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك بلوم مصر و العربي الافريقي الدولي و العقاري المصري العربي نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.





بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المؤسسة المصرفية ABC، نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي المصري، مصر، القاهرة، سايب، الأهلي اليوناني، التجاري وفا، العربي" نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.





بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التجاري الدولي CIB، HSBC، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني، التعمير والاسصكان، الاستثمار العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، عودة، مصر إيران للتنمية، الإمارات دبي الوطني، المشرق، الأهلي المتحدة، الإسكندرية، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، المصري الخليجي، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي الكويتي،البركة" نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.





وجاء أعلي سعر لـ الدولارمقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي حيت سجل 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع، و البنك الزراعي المصري مسجلا 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع.





وفي تعاملات أمس تراجعت اسعار العملات الأجنبية وخصوصا الدولار،بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليفقد الدولار نحو 2.2% من قيمته منذ بداية الشهر الجاري في بورصة لندن، لتتحسن معنويات الأسواق الدولية بعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والتوصل للقاح لوباء كورونا العالمي.





وصعد اليورو بنسبة 0.1% ليعادل الوحدة من نحو 1.195 دولارا، مع استقراره بعد تدخلات البنك المركزي الأوربي مؤخرا، واستقرار الجنيه الاسترليني ليساوي 1.33 دولار بالتزامن مع التوصل لمفاوضات لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي