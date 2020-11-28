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منوعات

الجثة تعفنت .. سيدة تنتقم من ابن زوجها بعد علمها وصيته .. تفاصيل

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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مريم صليب
أحيانا نشعر بالغيرة التي قد تدفعنا لارتكاب الحماقات و أحيانا الجرائم بسبب الأفكار الشيطانية التي تخطر في عقلنا نتيجة للإحساس الشديد بالغيرة و الحقد و قد يصل الأمر في بعض الاحيان إلى السرقة و القتل كما حدث في الجريمة التي سنسردها. 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" ابلريطانية ، فإن سيدة بالغة من العمر 39 عاما قاملت بقتل طفل صغير بالغ من العمر 8 سنوات بعد أن علمت ما يفكر فيه زوجها بعد الموت من طريقة توزيع للميراث الخاص به ، و خاصة أن ذلك الطفل من زوجته الأولى و ليس من نسلها، ففكرت في قتله لحرمانه من الميراث و توزيع نصيبه عليها هي و أولادها . 

قالت السيدة الثلاثينية القاتلة في التحقيقات أنها شعرت بالحقد الشديد على ذلك الطفل الذي كان مدللا للغاية لدى والده بالرغم أن أولادها كانوا يحبونه إلا أنها كانت تكرهه منذ أن تزوجها والده و  كانت تشعر دائما بالغيرة تجاهه و لم تنكر ان الطفل كان مهذبا و خلوقا إلا أنها كانت تكرهه بدون أسباب و كانت تمنعه من الخروج معها برفقة أطفالها.

تروي السيدة أن حقدها و كرهها تجاهه كان يزيد يوما بعد يوما و لكن لم تفكر في ايذاؤه ، إلا أنها عثرت ذات يوم على ورقة على مكتب والده بها وصيته إذا أصيب بمكروه، و يبدو انه كان يشهر بكره تلك السيدة لنجله فكتب له نصف ميراثه وأوصى أن شقيق والدته المتوفية هو من سيتحكم في أمواله إذا أصيب بمكروه.

استشاطت السيدة غضبا، وقامت بحبس الطفل في غرفة أسفل المنزل درجة حرارتها منخفضة ومنعت عنه الطعام لمدة اسبوع وتوفي وعندما سألها عنه والده قالت أنه سافر إلى خاله و لكن بعد اسبوع قابل خاله الذي أكد له أنه لم يقابل نجله منذ شهرين.

عاد الأب إلى المنزل و سأل عن طفله و بدأ يبحث عنه حتى ظن أنه قد ذهب إلى تلك الغرفة السفلية ليلعب، وبالفعل عثر على جثة ابنه متعفنة، واعترفت له زوجته أنها من قامت بذلك بعد أن قرأت وصيته. 
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