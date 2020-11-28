المعسكر الأخير .. سموحة يواجه بيراميدز وإنبي استعدادا للدوري

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه في معسكر إعداد لمدة خمسة أيام بأحد فنادق القاهرة، ضمن برنامج استعداداته لخوض معترك الدورى العام فى نسخته الجديدة.





وتقرر أن يخوض الفريق خلال رحلته مبارتين تجريبين، المباراة الأولى يوم غد الأحد أمام فريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى، والثانية أمام إنبى وتقام يوم الأربعاء القادم على ملعب إنبى.





ويسعى المدير الفنى لسموحه لتحقيق أقصى درجات التفاهم والانسجام بين اللاعبين وخاصة الوافدين الجدد قبل الدخول في المواجهات الرسمية ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق فى المباريات الودية السابقة وخاصة في الجانب الدفاعي.





ويأمل المدير الفنى لسموحه فى العودة إلى الأسكندية بفريق يرضى طموحه ويمتلك القدرة على تطبيق خططه وأفكاره، خاصة وأنه من المتوقع أن يشهد الموسم الجديدة منافسة شرسة من كافة الفرق المشاركة.



