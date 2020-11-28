عميد تربية موسيقية حلوان ينفي وجود إصابات بفيروس كورونا بين طلاب الكلية

أكد الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان عدم اكتشاف اى اصابات بفيروس كوفيد 19 بين الطلاب الكلية او اعضاء هيئة التدريس او العاملين فى الجامعة .





كما صرح الدكتور كرم ملاك فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ان الحضور في الكلية يسير بصورة منتظمة بدون اى تقليل فى الاعداد او بنسب اقل من المعتاد وان الدراسة تسير بشكلها الطبيعي المنتظم بدون اى معوقات العملية التعليمية حتى الآن، كما شدد على أن الكلية تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية التى وضعتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من التشديد على ارتداء الكمامات و العبور من بوابات التعقيم ، وكذلك قياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ومنع التجمعات بين الطلاب بمقر الكلية ونظرا لأن عدد طلاب الكلية ليست بالكثير فيسهل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي فيما بينهم .





كما اشار الدكتور كرم ملاك إلى ان الكلية سوف تتخذ كافة الاجراءات فى حال ظهور اى من الاعراض على اى من طلاب الكلية وذلك من خلال العيادات الطبية الموجودة بالجامعة .





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وأضاف كرم ملاك أن امتحانات الميد ترم سوف تقام فى موعدها فى الأسبوع المقبل، وأن الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات فى مقر الكلية، وأنه شدد على الطلاب والعاملين بالجامعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ويمنع على الطلاب او العاملين خلع الكمامة أثناء فترة التواجد فى الكلية او فى اثناء امتحانات الميد ترم .





وانطلقت الدراسة هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة من الجامعة من تعقيم وتطهير دائم ومستمر القاعات والمدرجات بالجامعة التصدى ومنع انتشار فيروس كورونا مع فرض مع تطبيق والاعتماد على التعليم الهجين داخل الجامعات المصرية فى سابقة تعد الأولى من نوعها.





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وتراعى جامعة حلوان تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم كما يتم تطبيقها طوال العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعي، إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات.





وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة حددت الموعد الرسمى لإجراء اختبارات الميد تيرم على مستوى كليات الجامعة لتبدأ فى 25 نوفمبر وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.