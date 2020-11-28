تجديد حبس والدي الطفل ضحية الجوع في طوخ 15 يوماً على ذمة التحقيقات

أمر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بتجديد حبس عاطف جودة وشيماء عنتر والدي الطفل أنس ضحية الموت جوعا بعد تركه 9 أيام وحيدا بمنزلهما بقرية عزبة كفر الفقهاء مركز طوخ 15 يوما للمرة الثالثة.









وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ يفيد بورود بلاغ من ع. ح عامل باكتشافه وفاة ابنه الطفل أنس.ع.ع 4 أشهر داخل مسكنه متهما زوجته ا.ش.ع.ن 24 عاما، بترك صغيرهما وحيدًا حتى توفي.





وخلال التحقيقات أفاد والد الطفل بوجود خلافات مستمرة مع زوجته، ومبيتة في محل عمله لعدة أيام متواصلة إثر تلك الخلافات، وأنه لدى عودته إلى مسكنه اكتشف وفاة الرضيع.





وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أنه في تاريخ 17 من أكتوبر الجاري، وقع خلاف بين الزوج المبلغ وزوجته، خرجت على إثره من منزلهما، مصطحبة ابنها الثاني الطفل “مروان”، بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها بذات الناحية دون علم الزوج.





وأضافت تحريات المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، أنه مع تأخر الزوجة في العودة إلى منزلها، توجه زوجها إلى عمله، تاركا الرضيع داخل الشقة وحيدا، بينما لم يغلق باب المسكن، اعتقادًا منه بعودة زوجته عقب انتهائها من شراء متطلباتها، وهو ما لم يحدث، واكتشف الأب وفاة طفلهما بعد أيام قضاها في عمله.





وبسؤال والدة الطفل المتوفى، أيدت مضمون ما جاء بالفحص، وعللت عدم عودتها للاطمئنان على رضيعها، بأنها كانت تعتقد أن والد الطفل يرافقه ويرعاه.





من ناحية اخري تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على 4 عاطلين في أثناء قيامهم بالإتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة وقليوب وبحوزتهم كيلو استروكس وحشيش.تم التحفظ على المضبوطات وأحيل المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.





كانت المعلومات السرية قد وردت إلى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية بإتجار مجموعة من العاطلين في المخدرات بشبرا الخيمة وقليوب فأمر بتشكيل حملة قادها العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المحافظة، والتي تمكنت من القبض علي المتهمين.