إحالة قاتل صديقه بـ دمياط للمحاكمة العاجلة

قررت النيابة العامة بدمياط ، احالة المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد توجيه تهمة القتل العمد بغرض السرقة حيث اوهم المتهم صديقه بحاجته لمبلغ 50 جنيها على سبيل السلف فتوجه المجنى عليه لصديقه لفك ضائقته المالية.

كانت قد كشفت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بدمياط في واقعة مقتل شاب على يد صديقه طعنا بالسكين إن السبب وراء القتل سرقة القتيل بعد استدراجه من قبل الجاني وطلب الجاني من المجنى عليه أن يقوم بتسليفه مبلغ 50 جنيها.





كان أهالي قرية السيالة بمركز دمياط، قد فوجئوا بجثة شاب ملقاة على الأرض غارقا في دمائها، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز دمياط لموقع العثور على الجثة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.





ودلت التحريات أن الجثة لشاب يدعى «محمد. ن» من قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، وأنه ليلة الحادث وبعد سهرة مع صديق له يدعى «معتز. ع»، وحضور أحد الأفراح وعودته لمنزله، تلقي اتصالا من صديقه بحاجته لمبلغ 50 جنيها لأمر هام، ما دعا محمد لمغادرة منزله مستقلا دراجته البخارية للحاق بزميله وإعطائه المبلغ الذي يحتاجه.





وأوضحت التحريات ، انه بالفعل التقي الصديقان بالقرب من الطريق الدولي في منطقة بعيدة، وبعد تسليمه المبلغ استقل الصديق خلف محمد على دراجته البخارية لتوصيله، وفي ثوان معدودة أخرج الصديق آلة حادة وضرب صديقه محمد على رأسه فسقط من دراجته البخارية على الأرض غارقا في دمائه، وواصل القاتل ضرب صديقه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.





وتابعت التحريات بعد ذلك حمل القاتل صديقه وألقاه على الطريق الترابي في منطقة بعيدة، واستولى على الدراجة البخارية وجهازين محمول يمتلكهما الصديق القتيل، وأسرع ببيعهما للحصول على مال لجلب المخدرات التي اعتاد تعاطيها».





وتمكنت مباحث مركز دمياط من القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته، مؤكدا أنه قتل صديقه لسرقته والحصول على مال.