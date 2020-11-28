فريق غيث لرواد شباب الخير بالفيوم يعلن بدء العمل لمساعدة مصابى كورونا

أعلن المهندس تامر هيكل، مؤسس وصاحب جروب غيث “رواد شباب الخير بالفيوم”، عودة الجروب للعمل من جديد من أجل مساعدة جميع مصابي كورونا من أبناء مدينة الفيوم ومراكزها، في حين ظهور أو زيادة الحالات، ومساعدة كبار السن والمحتاجين والفقراء من اهالى محافظة الفيوم بالنجوع والقرى والمدن .

و أضاف غيث أن الجروب يهدف الى التواصل مع الاهالى لغسل وتكفين موتى كورونا من أبناء محافظة الفيوم بالمجان، حيث ظهرت الفكرة في بداية الموجة الأولى من ظهور فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف أنه يوجد مع الحملة أيضا فريق سيدات بغيث ، لتكفين وتغسيل الموتى من فتيات وسيدات الفيوم ، طوال ال 24 ساعة ، وطوال أيام الأسبوع .

كما أعلن هيكل، في وقت سابق، توفير سيارة الخير للقادرين وغير القادرين، والسيارة موجودة تحت أمر الجميع من المرضى الحالات اللي بتحتاج تسافر القاهره والفيوم، لغير القادرين مجانا 100٪، وبالنسبة للقادرين يتم دفع الكاراتيه والبنزين ، بمعنى المصاريف التي يتم استهلاكها بالفعل .

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.

في بداية الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، وخصوصًا بعد ارتفاع مؤشر الاصابات في الدول المجاورة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.

وشدد "الأنصاري" على أهمية التوعية المجتمعية فى هذا الصدد، لافتا إلي أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج وذلك حتي لا ندخل فى أزمة مع هذا الوباء.

وأشاد "الأنصاري" خلال اللقاء بدور القطاع الصحي بالمحافظة خلال الموجة الأولى لأزمة كورونا على الرغم من التحديات التى يواجهها القطاع والنقص العددي فى بعض التخصصات الطبية الهامة كالأطباء والتمريض، لافتا إلي أنه يتم عقد لقاء دوري مع اللجنة المعنية بأزمة كورونا على مستوي المحافظة لتعظيم الإيجابيات وتلاقي السلبيات التي حدثت خلال الموجة الأولى.