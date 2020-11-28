فريق غيث لرواد شباب الخير بالفيوم يعلن بدء العمل لمساعدة مصابى كورونا

أعلن المهندس تامر هيكل، مؤسس وصاحب جروب غيث “رواد شباب الخير بالفيوم”، عودة الجروب للعمل من جديد من أجل مساعدة جميع مصابي كورونا من أبناء مدينة الفيوم ومراكزها، في حين ظهور أو زيادة الحالات، ومساعدة كبار السن والمحتاجين والفقراء من اهالى محافظة الفيوم بالنجوع والقرى والمدن .
و أضاف غيث أن الجروب يهدف الى التواصل
مع الاهالى لغسل وتكفين موتى كورونا من أبناء
محافظة الفيوم بالمجان، حيث ظهرت الفكرة في بداية الموجة الأولى من ظهور فيروس كورونا
المستجد.
محافظ الفيوم يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية لفيروس "كورونا"
وأضاف أنه يوجد مع الحملة أيضا فريق سيدات بغيث ، لتكفين وتغسيل الموتى من فتيات
وسيدات الفيوم ، طوال ال 24 ساعة ، وطوال
أيام الأسبوع .
كما أعلن هيكل، في وقت سابق، توفير سيارة
الخير للقادرين وغير القادرين، والسيارة موجودة
تحت أمر الجميع من المرضى الحالات اللي بتحتاج تسافر القاهره والفيوم، لغير القادرين
مجانا 100٪، وبالنسبة للقادرين يتم دفع الكاراتيه والبنزين ،
بمعنى المصاريف التي يتم استهلاكها بالفعل .
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،
اجتماعا مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة
اطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية
لمركز ومدينة اطسا، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
في بداية الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على
التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، وخصوصًا بعد
ارتفاع مؤشر الاصابات في الدول المجاورة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا
المستجد، لافتًا أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات
الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.
وشدد "الأنصاري" على أهمية
التوعية المجتمعية فى هذا الصدد، لافتا إلي أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب
الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج وذلك
حتي لا ندخل فى أزمة مع هذا الوباء.
وأشاد "الأنصاري" خلال اللقاء
بدور القطاع الصحي بالمحافظة خلال الموجة الأولى لأزمة كورونا على الرغم من التحديات
التى يواجهها القطاع والنقص العددي فى بعض التخصصات الطبية الهامة كالأطباء والتمريض،
لافتا إلي أنه يتم عقد لقاء دوري مع اللجنة المعنية بأزمة كورونا على مستوي المحافظة
لتعظيم الإيجابيات وتلاقي السلبيات التي حدثت خلال الموجة الأولى.