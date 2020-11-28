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منوعات

فيديو على تيك توك كشفها.. سيدة ترحل عن منزلها بعد رؤية شبح طفلة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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مريم صليب

قررت السيدة ناتشا البالغة من العمر 45 عاما، الإنتقال من المنزل الذي كانت تسكن فيه بعد أن لفت متابعوها عبر تطبيق تيك توك أن هناك حركة غير طبيعية بغرفتها أثناء تسجيلها لأحد الفيديوهات الساخرة. 

 

ووفقا لما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن السيدة ناتشا كانت تحب مشاركة الكثير من لحظاتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وخاصة من خلال مقاطع الفيديو على تطبيق تيك توك إلا أنها بعد أن سجلت مقطعا خاصا بها ذات مرة ونشرته إنهالت التعليقات على الفيديو بكلمات لا تخص المحتوى الذي تحدثت خلاله ولكن بملاحظة آخرى تماما. 

 

ولفت إنتباه رواد التواصل الإجتماعي، إلي أن هناك طفلة تمر أمام الشرفة في الخلفية التي تظهر بها السيدة، وتساءلوا عن تلك الطفلة التي كانت تبدو ضاحكة وظهرت واختفت فجـأه في الفيديو وكأنها كانت تشير إلى السيدة بالدخول إلى الشرفة وقامت بإغلاق الشرفة واختفت وحينما نظرت ناتشا لم تجد شيئا. 

 

وراجعت السيدة مقطع الفيديو أكثر من مرة وتأكدت من تعليقات الرواد، ففي البداية ثار الجدل بين الرواد وانقسموا إلى رأيين الأول يقول إن تلك الطفلة هي إبنتها الصغيرة، والآخر يقول إن تلك الطفلة لا تبدو طبيعية ولا نظراتها نظرات طفلة عادية. 

 

وحسمت السيدة الجدل بين المتابعين وقالت إن طفلتها خرجت مع خالتها مما زاد الامر تعقيدا، وقررت السيدة مراجعة كل المقاطع الحديثة التي صورتها وبالفعل عثرت على نفس الطفلة، فقررت أن تغادر ذلك المنزل بأسرع وقت بعد أن شعرت بحركة غير طبيعية في المنزل وبدأت تسمع أصوات صرخات تأتي من الشرفة أثناء الليل وعند اقترابها تختفي الأصوات ويظهر خيال طفلة.

 

وفي البداية ظنت السيدة أن طفلتها تمازحها وتقوم بتلك الحركات أثناء الليل كنوع من أنواع المقالب، إلا أن الموقف تكرر أكثر من مرة بعد أن قررت إرسال الطفلة لمنزل جدتها للتأكد من الأمر.

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