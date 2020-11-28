مرض خطير ونسب تامر حسني.. شائعات عكرت صفو حياة عمرو دياب

مشوار فني طويل متوج بالنجاحات والتميز مكن عمرو دياب من الإستمرارية أكثر من ثلاثين عامًا على قمة الوسط الفني، ليصبح الهضبة في منطقة خاصة متفردة في عالم الغناء، فمع كل ألبوم يصدره يضيف لرصيده في قلوب جماهيره في الوطن العربي والعالم أيضًا.

النجاح الذي حققه عمرو دياب خلال السنوات الماضية وحتى الآن، كان له ضريبة دفعها ثمنًا لتميزه، فلم تخلُ حياة عمرو دياب من الشائعات والأخبار الكاذبة التي تعرض لها دومًا، منها ما كان يرد عليه ومنها ما تجاهلها، خاصة وأن عمرو دياب لم يكن كثير الظهور في وسائل الإعلام وكان يكتفي بإنتاج ألبومه وينتظر رد فعل الجمهور.

عادة ما يهتم الجمهور بكل أخبار عمرو دياب خاصة في السنوات الماضية بعد ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، ومن وقتها أصبحت حياة عمرو دياب تحت ميكروسكوب المتابعين ينتظرون صوره وألبوماته ليستعيد توهجه وسيطرته على الساحة الفنية.

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الشائعات طاردت عمرو دياب كلما كان يزداد نجاحًا، لكن الهضبة كان أقوى منها ولم يلتفت لها ولم تؤثر على حياته بل زادته نجاحًا وتميزًا.

شائعة إصابة عمرو دياب بالإيدز





تعرض عمرو دياب لشائعة إصابته بمرض الإيدز، وهذه الشائعة تحديدًا تحدث عنها عمرو دياب بنفسه في برنامج " أيام في حياة الهضبة" ، وقال ضاحكًا: «أعوذ بالله بلاش تقولها كتير.. هو مش موضوع مش حاجة مهمة أوي، إنما والدي زمان قال لي خير فيه حاجة؟ أنا حسيت إن أهلي ممكن يتأثروا، فابتديت أطلع للناس وأقول لهم أنا كويس".

ابنة عمرو دياب وتامر حسني





من ضمن الشائعات التي طاردت حياة عمرو دياب، شائعة ارتباط ابنته نور بالفنان تامر حسني في 2010، لكن تامر حسني وقتها نفى تلك الشائعة وقال إنه لم يتقدم لخطبة ابنة عمرو دياب.

في نفس الوقت تم عرض فيلم " نور عيني" لتامر حسني، وربط الجمهور بين اسم الفيلم وابنة عمرو دياب، وحول هذا الأمر قال تامر حسني نافيًا الشائعة :"اسم البطلة في الفيلم نور، وليس مقصودًا منه أبدًا أن يكون على اسم ابنة عمرو دياب".





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عمرو دياب مسيحي





غنى عمرو دياب في ديسمبر 2008 ترنيمة تسببت في انطلاق شائعات حول اعتناقه الديانة المسيحية، و قال فيها :" لما جيتي يا عدرا ليا تمسحيلي دموع عنيا لما جيتي زرتي بيتي حبك كان كتير عليا إنتي فرحة للحزانى في الضيقات دايمًا معانا اشفعي يا عدرا لينا والدموع ولا يوم تجينا الخطية في البداية نار في قلبي مش ناسيها الخطية رغم نارها كنت برضه بمشي فيها ".





ورد أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب حينها على تلك الشائعة قائلًا :" لا تستحق الرد عليها".

شائعة إصابة عمرو دياب بمرض في الأحبال الصوتية





في 2005 تعرض عمرو دياب لشائعة إصابته بمشكلة في الأحبال الصوتية مما يهدد مسيرته الفنية وقدرته على الغناء ، لكن هدى الناظر مديرة أعماله وقتها نفت تلك الشائعة وقالت في تصريحات صحفية :" عمرو دياب يتمتع بصحة جيدة جدًا، ولا صحة لأي من هذه الشائعات المتداولة، والدليل أنه يستعد الآن لإحياء فرح بإحدى قاعات فندق JW ماريوت ".

الهجرة لدبي





في أعقاب ثورة يناير 2011، تم تداول شائعة حول هجرة النجم عمرو دياب للعيش في دبي بسبب الأوضاع التي عاشتها مصر خلال فترة الثورة، ولم يرد عمرو دياب على تلك الشائعة لكنه ظهر في العديد من المناسبات بعدها في مصر ولم يتلفت لأي مما يقال ويُزعم.