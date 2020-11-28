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محافظات

شاهد .. أعمال تمهيد طريق مصرف الحبيل بالأقصر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بدء أعمال تمهيد طريق مصرف الحبيل المتفرع من الطريق الجانبى لخط السكة الحديد .

و اوضح الهوارى انه جار العمل فى رمى التربة الزلطية وتسوية الطريق تمهيدا للرصف على مسافة كيلو ونصف .

و فى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بتمهيد وتسوية طريق طراد النيل الاقصر - العشى من امام محطة الرفع بالزينية بحرى حتى حدود القرية وذلك باشراف  يوسف جلال نائب رئيس المركز  وهدى الطواب رئيسة قرية الزينية بحرى و على النادى سكرتير القرية والمهندس شعبان كريم على مدير إدارة الطرق بالمركز  .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير اعمال رصف وتمهيد الطرق وفقا للخطة الاستثمارية المقررة لكل مركز ومدينة .

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من جانب آخر اعلن المهندس عبد المسيح نبيل مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر انه من المقرر ان تستقبل محافظة الأقصر مجموعة عمل للقيام بالدراسات الخاصة بالمخططات الإستراتيجية العامة لعدد 3 قرى وتوابعها وهى (الروافعة الغربية بمركز ومدينة البياضية ، الشيخ عامر بمركز ومدينة القرنة ، السلام بمركز ومدينة ارمنت).


وذلك في إطار قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال قطاع التخطيط والتنمية  العمرانية بإعداد المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى، واعداد الأحوزة العمرانية للعزب والكفور والنجوع على مستوي الجمهورية .


واوضح مدير عام التخطيط العمرانى بالأقصر ان الهيئة العامة للتخطيط العمراني قامت بتجميع ورصد الحالات المختلفة للعزب والكفور والنجوع بالمحافظة طبقا للواقع الفعلي لها مما ورد من الجهات المعنية ، وعمل احصاء رقمي لسكان العزب التابعة للمحافظة بعد الانتهاء من اعداد الاحوزة العمرانية لمدن المحافظة وكذلك المتناثرات التي يصعب تحويزها.


مشيرا إلى أن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر جاءت بالتعاون مع فريق العمل و تسهيل مهمته حرصا على 

على مواصلة وتكامل ماتم من انجازات فى مجال المخططات الإستراتيجية الامر الذى سيطور خطط التنمية العمرانية بشكل جذرى الامر الذى سينعكس على الخطط التنموية الشاملة ، مشيدا بمجهودات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بقيادة المهندس علاء عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و كل من المهندس حلمى محمد عيد رئيس الإدارة المركزية للاقاليم التخطيطية والمهندسة سهام محى الدين المدير العام و المهندسة ايمان احمد محمود قائم باعمال مدن وقرى وجه قبلى المهندس السيد احمد بدوى رئيس المركز الاقليمى لتخطيط وتنمية اقليم جنوب الصعيد .



شاهد .. أعمال تمهيد طريق مصرف الحبيل بالأقصر
شاهد .. أعمال تمهيد طريق مصرف الحبيل بالأقصر
شاهد .. أعمال تمهيد طريق مصرف الحبيل بالأقصر
شاهد .. أعمال تمهيد طريق مصرف الحبيل بالأقصر
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