ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طاهر ونيدفيد يستكملان برنامجهما التأهيليين

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:13 م
طاهر محمد طاهر وكريم
طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
استكمل الثائي طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيليين، للتعافي من الإصابة.

وقطع طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد، شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجيهما التأهيليين أملا في العودة في أقرب وقت للملاعب وحجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أمس، على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد. 

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

ووافق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على استقالة الدكتور خالد محمود مدير الجهاز الطبي بالفريق الأول.

وكشفت  مصادر خاصة أن خالد محمود قد تلقى عرضا من أهلي جدة السعودي في شهر أكتوبر الماضي وعرض الأمر علي محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة واللذان رفضا الأمر في البداية.


وقالت المصادر إن العرض المالي السعودي كبير جدا لذا وافق الخطيب علي مضض علي رحيل خالد محمود ولكن اشترط بعد إنتهاء فعاليات دوري أبطال افريقيا.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ليضرب موعدا مع نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي. 


ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي، بدون حسين الشحات، الذي تأكد غياب عن المباراة التي تقام في العاشر من ديسمبر المقبل، بعد حصوله على الكارت الأحمر في نهاية مباراة نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت أمس الجمعة.

وبات غياب الشحات أمام بطل المغرب في السوبر الأفريقي لحصوله على الكارت الأحمر، ومن ثم لن يشارك مع المارد الأحمر والمساهمة مع زملائه في حصد البطولة الأفريقية.

وأهدر حسين الشحات فرصتين محققتين خلال مباراة الزمالك التي أقيمت أمس أمام الغريم التلقيدي الزمالك، الأولى في بداية المباراة، بعد انفراد من الجهة اليمنى، والثانية في كرة أمام مرمى محمد أبوجبل الفارغ سددها ارتدت من القائم الأيسر لأبو جبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يفقد أولى عناصره أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

كاف يحتفي بـ عم حارث: حمل دوري أبطال أفريقيا أكثر من أي شخص في التاريخ

بعد التتويج الإفريقي.. عضو مجلس الأهلي يوجه رسالة نارية لمن تخلوا عن النادي

الأهلي يوافق على رحيل طبيب الفريق لأهلي جدة

مصدر يكشف حقيقة تلاعب الكاف في نتيجة مسحة رضوان جيد

لم يخسر على ملعبه.. بشرى سارة لـ الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

يا نبطشي.. أحمد فهمي يسحب اعتذاره لـ شيكابالا| شاهد

لوك إيميل: قلت لـ قفشة شُوط.. وهدف شيكابالا خيالي

غيرة دينا الشربيني.. مصدر مقرب من عمرو دياب يحسم جدل علاقته بـ إيمي سالم

وفاة طبيب الغلابة بالفيوم| الكشف بـ 5 جنيه والعمليات مجانا وساهم فى تشغيل الشباب

رد فعل عائلة مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

انفجار فى الرياض يقتل شخصا ويصيب 6 آخرين.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة تشير إلى الإصابة بـ قرحة المعدة .. تعرف عليها

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

للحماية من كورونا .. الأقنعة القماشية تقلل الإصابة بالفيروس بـ نسبة 70%