عضو المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية لـ أبو العينين: مدينون لك على تصحيح صورة مصر فى أمريكا

وجه جون داك، عضو المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، الشكر للنائب محمد أبو العينين، على دوره في تصحيح الصورة المغلوطة التي نشأت عند العديد من الدول، ومن بينها أمريكا بعد ثورة 30 يونيو.





وقال جون داك، خلال اجتماع المجلس، موجها حديثه لأبو العينين: "نحن مدينون لك لتصحيح صورة مصر لدى الولايات المتحدة من منظور حقيقي ومتوازن".





وأثنى على دور أبو العينين، الذي كان جزءًا من جسر العلاقات الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.





وأكد داك أن الشعب الأمريكي ووسائل الإعلام الرسمية، مواكبة للتقدم الذي تم إحرازه في مصر.



